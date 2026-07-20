ABB registra 28% de aumento nos pedidos no 2T26

A ABB, provedora global de tecnologias de eletrificação e automação, divulgou nesta sexta‑feira (16) os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2026 (2T26). O comunicado oficial da empresa indica que os pedidos avançaram 28% em base comparável, atingindo US$ 12,042 bilhões, enquanto a receita cresceu 12% para US$ 9,475 bilhões.

O lucro operacional totalizou US$ 1,585 bilhão, representando margem de 16,7%. O EBITA operacional foi de US$ 1,925 bilhão, com margem de 20,2%. O lucro por ação (EPS) aumentou 8%, para US$ 0,68, e o fluxo de caixa das atividades operacionais registrou alta de 9%, alcançando US$ 1,150 bilhão. O retorno sobre capital empregado (ROCE) ficou em 28,4%.

Segundo o CEO Morten Wierod, o desempenho reflete a posição da ABB nas megatendências de eletrificação e automação. O executivo destacou a contribuição dos negócios voltados a data centers, citando o contrato com a geradora americana VoltaGrid para fornecimento de condensadores e equipamentos de estabilização de redes elétricas, realizado pelas áreas de Motion e Automação.

A área de Eletrificação lançou o sistema de alimentação HiPerGuard 34,5 kV, que permite a conexão direta de data centers à rede elétrica sem necessidade de conversão, reduzindo perdas de energia. Paralelamente, a ABB investiu US$ 200 milhões nas fábricas europeias de equipamentos de média tensão.

Para o terceiro trimestre de 2026, a empresa projeta crescimento de receita comparável entre 10% e 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITA operacional deve apresentar melhora sequencial em relação ao segundo trimestre, conforme indicado nas previsões internas.

Os resultados foram divulgados no relatório trimestral da ABB, disponível no site institucional da companhia.