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Governo reconhece situação de emergência em Erval Seco, Coronel Bicaco, Seberi e outros quatro municípios gaúchos atingidos pelas chuvas

Medida publicada no Diário Oficial da União permite acesso a recursos federais para socorro, assistência às famílias e reconstrução das áreas afetadas; previsão indica continuidade das instabilidades no Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Agência Brasil
20/07/2026 às 10h33
Governo reconhece situação de emergência em Erval Seco, Coronel Bicaco, Seberi e outros quatro municípios gaúchos atingidos pelas chuvas
(Foto: Bruno Peres / Agência Brasil)

Sete municípios do Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal em razão das chuvas intensas que atingiram a região. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O reconhecimento contempla os municípios de São Sepé, Erval Seco, Liberato Salzano, Coronel Bicaco, Cerro Grande, Novo Tiradentes e Seberi.

A homologação da situação de emergência é uma etapa necessária para que estados e municípios possam solicitar recursos federais destinados às ações de resposta aos desastres e à recuperação das áreas atingidas.

Após a análise e aprovação dos planos de trabalho apresentados pelas administrações municipais, o Governo Federal poderá autorizar o repasse de verbas para custear operações de socorro, assistência às famílias afetadas e reconstrução da infraestrutura danificada pelas fortes chuvas.

Previsão indica continuidade das instabilidades

Para esta segunda-feira (29), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a continuidade das chuvas e das ventanias na Região Sul do país.

Segundo o instituto, o cenário é provocado pela diferença de pressão entre um centro de baixa pressão localizado na Argentina e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, condição que intensifica o fenômeno conhecido como Jato de Baixos Níveis.

Essa configuração atmosférica também dificulta o avanço das áreas de instabilidade para outras regiões, mantendo os fenômenos concentrados sobre o Rio Grande do Sul. O Estado permanece sob avisos laranja de perigo para tempestades, com possibilidade de ocorrência de granizo.

Em relação às temperaturas, a previsão aponta redução na intensidade do frio na Região Sul. As mínimas devem ficar próximas dos 10°C apenas nas áreas de serra, enquanto as máximas no Rio Grande do Sul devem atingir cerca de 24°C, influenciadas pela atuação das tempestades.

 

 

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