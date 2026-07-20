Consulta Popular 2026 começa nesta segunda-feira e abre votação para definir prioridades no Rio Grande do Sul

A Consulta Popular 2026 tem início nesta segunda-feira, dia 20, oferecendo à população gaúcha a oportunidade de participar da definição das prioridades de investimento do Governo do Estado para as diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

A votação será realizada exclusivamente pela internet, por meio do site consultapopular.rs.gov.br, onde os eleitores poderão registrar seus votos nas propostas disponíveis para sua região.

A Consulta Popular é um mecanismo de participação social que permite aos cidadãos contribuir diretamente com a escolha de projetos e ações que poderão receber recursos públicos. A iniciativa busca fortalecer a gestão participativa, aproximando a comunidade das decisões relacionadas ao desenvolvimento regional.

A expectativa é de que a população participe ativamente do processo, ajudando a definir as demandas consideradas mais importantes para cada região do Estado. A votação representa uma oportunidade para que os cidadãos influenciem a destinação de investimentos públicos, contribuindo para o planejamento de ações voltadas às necessidades locais.

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