Desabamento parcial atinge prédio comercial no Centro de Santa Rosa

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), por meio do 11º Batalhão de Bombeiro Militar (11º BBM) – Pelotão de Santa Rosa, atendeu na madrugada desta segunda-feira (20) uma ocorrência de desabamento parcial de uma edificação pré-moldada localizada na Avenida Rio Branco, no Centro de Santa Rosa.

O chamado foi recebido pelo telefone de emergência 193 às 0h12. No imóvel funciona um estabelecimento comercial e, no momento do desabamento, não havia pessoas no interior do prédio.

Apesar dos danos estruturais, ninguém ficou ferido.

Após a avaliação da situação, a guarnição interditou o local, isolou um perímetro de segurança devido ao risco de novos desabamentos e acionou a Defesa Civil, que dará continuidade às providências necessárias para a avaliação da estrutura e demais medidas cabíveis.



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