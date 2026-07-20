Mbappé confirma artilharia da Copa do Mundo e repete marca de 56 anos

O atacante Kylian Mbappé terminou a Copa do Mundo de 2026 como artilheiro. O francês marcou dez gols e se beneficiou de Lionel Messi , principal concorrente, que passou em branco na final desse domingo (19), em Nova Jersey (Estados Unidos), na vitória da Espanha por 1 a 0. O argentino finalizou a competição com oito bolas na rede.

O feito do camisa 10 dos Bleus (azuis, na tradução do francês, apelido da seleção) foi histórico por duas razões. Esta foi a primeira vez que um jogador terminou duas Copas seguidas como goleador. Mbappé foi o artilheiro da edição passada, em 2022 (Catar).

Além disso, desde 1970, o artilheiro da Copa não marcava, pelo menos, dez gols. O último tinha sido o alemão Gerd Muller, no Mundial do México. O próprio Mbappé esteve perto da marca no Catar, quando marcou oito gols. Mesmo número do brasileiro Ronaldo no Mundial de 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

A disputa de terceiro lugar, no sábado (18), foi crucial para Mbappé superar Messi na artilharia. Os dois chegaram ao fim de semana com oito gols, mas o argentino aparecia à frente na estatística por ter mais assistências. O camisa 10 francês, porém, marcou duas vezes na derrota para a Inglaterra, por 6 a 4, em Miami (Estados Unidos), isolando-se na ponta.

Os gols também elevaram Mbappé ao posto de maior artilheiro da história das Copas. Ele chegou a 22 e ultrapassou Messi, que parou nos 21. O argentino tinha assumido a liderança na primeira rodada, deixando o alemão Miroslav Klose (16) para trás ao marcar três vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City (Estados Unidos), e lá ficou, até sábado.

Feitos espanhóis

Além do título que recolocou o país no topo do futebol após 16 anos, a Espanha atingiu outros feitos históricos na conquista de domingo. Ao terminar a competição vazada uma única vez, a Fúria (apelido da seleção espanhola) se tornou a campeã mundial com melhor defesa em todos os tempos.

A marca anterior (dois gols sofridos) pertencia à França de 1998, à Itália de 2006 e à própria Espanha campeã em 2010. O goleiro Unai Simon - que ficou 648 minutos sem ser vazado, o novo recorde dos Mundiais - e o zagueiro Pau Cubarsi foram escolhidos pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) como os melhores goleiro e jogador jovem da Copa, respectivamente, enquanto o volante Rodri ganhou como craque da competição.

Sede da próxima edição, em 2030, ao lado de Portugal e Marrocos, a Espanha será a primeira nação a disputar uma Copa em casa sendo a atual campeã. Curiosamente, se o título fosse para a Argentina, o argumento também seria válido, pois os sul-americanos receberão um dos jogos do Mundial - assim como Uruguai e Paraguai. Segundo a Fifa, trata-se de uma homenagem ao centenário do evento, realizado desde 1930.

