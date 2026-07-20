Região Celeiro tem mais de 21 mil filiados a partidos, mas quatro em cada cinco eleitores seguem sem vínculo partidário

A força de uma legenda pode ser avaliada por diversos indicadores, como o número de prefeitos, vereadores e deputados eleitos ou ainda pela quantidade de votos obtidos nas eleições. Nesta análise, entretanto, o critério adotado é o número de filiados, considerado um dos principais indicadores da estrutura partidária e da capacidade de mobilização das siglas.

A filiação partidária representa o ato pelo qual um eleitor passa a integrar formalmente um partido político, aderindo ao seu programa e estabelecendo vínculo com a legenda. Além de demonstrar alinhamento político, a filiação é uma exigência legal para quem pretende concorrer a cargos eletivos no Brasil, conforme determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados atualizados até o fim de junho de 2026 mostram que a Região Celeiro, composta por 21 municípios, reúne 112.977 eleitores aptos a votar. Deste total, 21.814 possuem filiação partidária, o equivalente a 19,32% do eleitorado regional. Isso significa que aproximadamente quatro em cada cinco eleitores da região não mantêm vínculo formal com nenhuma sigla política.

Ao todo, 26 partidos políticos possuem filiados registrados nos municípios da Região Celeiro.

Três Passos lidera em números absolutos; Inhacorá apresenta maior participação proporcional

Quando considerada apenas a quantidade de filiados, Três Passos ocupa a primeira colocação regional, reunindo 2.215 eleitores vinculados a partidos políticos. No outro extremo aparece São Valério do Sul, que contabiliza 515 filiados.

Já na comparação proporcional entre o número de filiados e o total de eleitores de cada município, o cenário é diferente. Inhacorá registra o maior percentual da região, com 32,19% do eleitorado filiado a alguma legenda. Em contrapartida, Três Passos apresenta o menor índice proporcional, com apenas 11,97% dos eleitores formalmente vinculados a partidos.

MDB e Progressistas concentram o maior número de filiados

Entre as legendas, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) mantém a maior base de filiados da Região Celeiro, com 4.896 integrantes. Logo atrás aparecem os Progressistas (PP), que somam 4.652 filiados.

Na outra ponta está a Unidade Popular (UP), que possui apenas um filiado em toda a região, registrado no município de Três Passos.

Municípios concentram os principais redutos das siglas

A distribuição dos filiados também evidencia municípios que concentram a maior representatividade regional de determinados partidos.

Barra do Guarita reúne o maior número de filiados do Cidadania, com 66 integrantes.

Campo Novo é o principal reduto do União Brasil, contabilizando 95 filiados.

Chiapetta lidera entre os Progressistas, com 478 filiados.

Crissiumal concentra os maiores números regionais de seis partidos: Podemos (42), PRD (216), PSB (211), PSOL (22), Republicanos (93) e Rede Sustentabilidade (6).

Inhacorá aparece como principal reduto do Partido Verde (PV), reunindo 14 filiados.

Santo Augusto lidera em seis legendas: PDT (416), PL (448), Novo (6), Avante (2), Agir (2) e Mobiliza (2).

Tenente Portela possui o maior número de filiados do PSD, com 114 integrantes, e também do Solidariedade, com sete.

Três Passos concentra o maior número de partidos com seus principais redutos regionais, liderando em filiações do PCdoB (96), PSDB (398), PT (257), PRTB (3), Missão (3), Democracia Cristã (2) e Unidade Popular (1).

Vista Gaúcha reforça sua tradição ligada ao MDB ao registrar o maior número de filiados da legenda em toda a Região Celeiro. Dos 807 eleitores filiados no município, 481 pertencem ao MDB, o que representa 59,6% do total de filiados locais e consolida o município como o principal reduto emedebista da região.

Maioria do eleitorado permanece sem filiação

Os números apontam para uma realidade observada em diferentes regiões do país: a participação formal da população nos partidos políticos permanece restrita a uma parcela minoritária do eleitorado.

Na Região Celeiro, menos de 20% dos eleitores possuem filiação partidária, enquanto mais de 91 mil cidadãos permanecem sem vínculo com qualquer legenda. O cenário indica que a maior parte da população opta por participar da vida política principalmente por meio do voto e do acompanhamento das decisões públicas, sem assumir compromisso permanente com um partido político.

Esse panorama representa um desafio para as legendas, que seguem dependentes da filiação para formar quadros, fortalecer suas estruturas e viabilizar candidaturas, tornando necessária a busca por estratégias capazes de ampliar o interesse da população pela participação política organizada.

Percentual de Eleitores x Filiados – Região Celeiro

A Região Celeiro possui 112.977 eleitores aptos a votar em 2026, dos quais 21.824 são filiados a partidos políticos, representando 19,32% do eleitorado regional.

Barra do Guarita - Possui 2.599 eleitores. Destes, 675 são filiados a partidos políticos, correspondendo a 25,97% do eleitorado.

Bom Progresso - Conta com 2.596 eleitores, sendo 737 filiados, o equivalente a 28,39%.

Braga - Tem 2.871 eleitores e 666 filiados, representando 23,20%.

Campo Novo - Registra 3.978 eleitores, dos quais 964 possuem filiação partidária, totalizando 24,23%.

Chiapetta - Possui 3.650 eleitores e 975 filiados, alcançando 26,71%.

Crissiumal - Conta com 10.502 eleitores e 1.908 filiados, correspondendo a 18,17% do eleitorado.

Coronel Bicaco - Tem 5.830 eleitores e 935 filiados, o que representa 16,04%.

Derrubadas - Registra 2.632 eleitores e 572 filiados, totalizando 21,73%.

Esperança do Sul - Possui 3.319 eleitores, dos quais 762 são filiados, equivalente a 22,96%.

Humaitá - Conta com 4.026 eleitores e 851 filiados, representando 21,14%.

Inhacorá - Tem 2.078 eleitores e 669 filiados, atingindo o maior percentual da região, com 32,19%.

Miraguaí - Possui 4.481 eleitores e 862 filiados, o equivalente a 19,24%.

Redentora - Conta com 6.779 eleitores e 1.267 filiados, correspondendo a 18,69%.

Santo Augusto - Registra 11.344 eleitores, dos quais 1.955 possuem filiação partidária, representando 17,23%.

São Martinho - Possui 4.819 eleitores e 868 filiados, totalizando 18,01%.

São Valério do Sul - Conta com 2.351 eleitores e 515 filiados, correspondendo a 21,91%.

Sede Nova - Tem 2.514 eleitores e 692 filiados, representando 27,53%.

Tenente Portela - Possui 10.719 eleitores e 2.116 filiados, o equivalente a 19,74%.

Tiradentes do Sul - Conta com 4.725 eleitores e 813 filiados, representando 17,21%.

Três Passos - É o município com o maior número de eleitores da região, totalizando 18.505. Desses, 2.215 são filiados a partidos políticos, correspondendo a 11,97%, o menor percentual entre os municípios da Região Celeiro.

Vista Gaúcha - Possui 2.659 eleitores e 807 filiados, registrando 30,35%, o segundo maior percentual da região.

Totais da Região Celeiro - Ao todo, a Região Celeiro reúne 112.977 eleitores, dos quais 21.824 possuem filiação partidária, o que representa 19,32% do eleitorado regional.

Municípios / Partidos

Barra do Guarita - Possui 675 filiados, distribuídos da seguinte forma: Cidadania 66, MDB 256, PCdoB 3, PDT 41, PL 22, Podemos 3, PP 38, PRD 11, PSB 19, PSD 2, PSDB 10, PSOL 1, PT 200, Republicanos 2, PRTB 0, União Brasil 1, Rede Sustentabilidade 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, Democracia Cristã (DC) 0 e Unidade Popular (UP) 0.

Bom Progresso - Totaliza 737 filiados. Cidadania 9, MDB 56, PCdoB 2, PDT 110, PL 2, Podemos 5, PP 208, PRD 41, PSB 50, PSD 34, PSDB 69, PSOL 3, PT 61, Republicanos 42, PRTB 1, União Brasil 43, Rede 0, Solidariedade 0, PV 1, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Braga - Conta com 666 filiados. Cidadania 1, MDB 263, PCdoB 2, PDT 75, PL 1, Podemos 0, PP 225, PRD 11, PSB 8, PSD 0, PSDB 23, PSOL 0, PT 53, Republicanos 0, PRTB 0, União Brasil 3, Rede 0, Solidariedade 1, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Campo Novo - Possui 964 filiados. Cidadania 24, MDB 100, PCdoB 0, PDT 140, PL 15, Podemos 0, PP 192, PRD 84, PSB 57, PSD 46, PSDB 63, PSOL 0, PT 67, Republicanos 74, PRTB 0, União Brasil 95, Rede 0, Solidariedade 0, PV 7, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Chiapetta - Registra 975 filiados. Cidadania 2, MDB 139, PCdoB 3, PDT 76, PL 7, Podemos 0, PP 478, PRD 35, PSB 24, PSD 7, PSDB 82, PSOL 0, PT 58, Republicanos 1, PRTB 0, União Brasil 63, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Coronel Bicaco - São 935 filiados. Cidadania 45, MDB 109, PCdoB 4, PDT 251, PL 7, Podemos 1, PP 279, PRD 46, PSB 10, PSD 11, PSDB 47, PSOL 0, PT 74, Republicanos 2, PRTB 0, União Brasil 42, Rede 0, Solidariedade 0, PV 6, Novo 1, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Crissiumal - Possui 1.908 filiados. Cidadania 3, MDB 404, PCdoB 39, PDT 215, PL 55, Podemos 42, PP 252, PRD 216, PSB 211, PSD 80, PSDB 74, PSOL 22, PT 128, Republicanos 93, PRTB 0, União Brasil 64, Rede 6, Solidariedade 0, PV 0, Novo 2, Missão 1, Avante 1, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Derrubadas - Conta com 572 filiados. Cidadania 1, MDB 313, PCdoB 2, PDT 12, PL 24, Podemos 1, PP 135, PRD 7, PSB 14, PSD 0, PSDB 35, PSOL 0, PT 27, Republicanos 1, PRTB 0, União Brasil 0, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Esperança do Sul - Tem 762 filiados. Cidadania 5, MDB 343, PCdoB 4, PDT 48, PL 5, Podemos 1, PP 69, PRD 172, PSB 38, PSD 2, PSDB 29, PSOL 1, PT 29, Republicanos 1, PRTB 0, União Brasil 13, Rede 0, Solidariedade 0, PV 1, Novo 0, Missão 1, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Humaitá - Registra 851 filiados. Cidadania 7, MDB 216, PCdoB 2, PDT 43, PL 57, Podemos 0, PP 256, PRD 76, PSB 40, PSD 13, PSDB 77, PSOL 0, PT 28, Republicanos 10, PRTB 0, União Brasil 26, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Inhacorá - Possui 669 filiados. Cidadania 1, MDB 55, PCdoB 0, PDT 46, PL 53, Podemos 0, PP 235, PRD 42, PSB 43, PSD 17, PSDB 0, PSOL 0, PT 54, Republicanos 19, PRTB 0, União Brasil 87, Rede 0, Solidariedade 2, PV 14, Novo 1, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Miraguaí - Conta com 862 filiados. Cidadania 22, MDB 209, PCdoB 6, PDT 80, PL 20, Podemos 2, PP 163, PRD 94, PSB 39, PSD 29, PSDB 79, PSOL 1, PT 72, Republicanos 25, PRTB 0, União Brasil 18, Rede 0, Solidariedade 2, PV 0, Novo 0, Missão 1, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Redentora - Possui 1.267 filiados. Cidadania 5, MDB 296, PCdoB 39, PDT 181, PL 86, Podemos 0, PP 107, PRD 64, PSB 168, PSD 5, PSDB 85, PSOL 1, PT 159, Republicanos 14, PRTB 1, União Brasil 50, Rede 4, Solidariedade 0, PV 2, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Santo Augusto - Tem 1.955 filiados. Cidadania 62, MDB 289, PCdoB 26, PDT 416, PL 448, Podemos 10, PP 347, PRD 15, PSB 25, PSD 5, PSDB 78, PSOL 2, PT 149, Republicanos 7, PRTB 1, União Brasil 62, Rede 0, Solidariedade 1, PV 0, Novo 6, Missão 0, Avante 2, Agir 2, Mobiliza 2, DC 0 e UP 0.

São Martinho - Registra 868 filiados. Cidadania 4, MDB 211, PCdoB 0, PDT 86, PL 2, Podemos 0, PP 291, PRD 110, PSB 68, PSD 0, PSDB 11, PSOL 0, PT 61, Republicanos 0, PRTB 0, União Brasil 16, Rede 0, Solidariedade 0, PV 8, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

São Valério do Sul - Possui 515 filiados. Cidadania 0, MDB 95, PCdoB 1, PDT 157, PL 7, Podemos 1, PP 192, PRD 15, PSB 3, PSD 0, PSDB 5, PSOL 0, PT 37, Republicanos 1, PRTB 0, União Brasil 1, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Sede Nova - Conta com 682 filiados. Cidadania 0, MDB 154, PCdoB 0, PDT 14, PL 11, Podemos 0, PP 233, PRD 33, PSB 6, PSD 2, PSDB 87, PSOL 1, PT 134, Republicanos 1, PRTB 2, União Brasil 0, Rede 0, Solidariedade 1, PV 1, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 2, DC 0 e UP 0.

Tenente Portela - Possui 2.116 filiados. Cidadania 29, MDB 401, PCdoB 41, PDT 251, PL 78, Podemos 10, PP 358, PRD 103, PSB 82, PSD 114, PSDB 319, PSOL 1, PT 216, Republicanos 29, PRTB 1, União Brasil 69, Rede 1, Solidariedade 7, PV 2, Novo 2, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 1, DC 1 e UP 0.

Tiradentes do Sul - Registra 813 filiados. Cidadania 1, MDB 177, PCdoB 46, PDT 124, PL 1, Podemos 1, PP 117, PRD 65, PSB 23, PSD 0, PSDB 125, PSOL 1, PT 100, Republicanos 0, PRTB 0, União Brasil 32, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Três Passos - É o município com maior número de filiados da região, totalizando 2.215. A distribuição é: Cidadania 31, MDB 329, PCdoB 96, PDT 169, PL 94, Podemos 5, PP 367, PRD 299, PSB 58, PSD 16, PSDB 398, PSOL 2, PT 257, Republicanos 6, PRTB 3, União Brasil 72, Rede 0, Solidariedade 3, PV 0, Novo 3, Missão 3, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 1, Democracia Cristã 2 e Unidade Popular 1.

Vista Gaúcha - Possui 807 filiados. Cidadania 14, MDB 481, PCdoB 55, PDT 47, PL 1, Podemos 0, PP 110, PRD 16, PSB 1, PSD 1, PSDB 22, PSOL 0, PT 53, Republicanos 2, PRTB 0, União Brasil 4, Rede 0, Solidariedade 0, PV 0, Novo 0, Missão 0, Avante 0, Agir 0, Mobiliza 0, DC 0 e UP 0.

Totais da Região Celeiro - Ao todo, a Região Celeiro contabiliza 21.814 filiados distribuídos entre 26 partidos políticos, sendo: Cidadania 332, MDB 4.896, PCdoB 371, PDT 2.582, PL 996, Podemos 82, PP 4.652, PRD 1.555, PSB 987, PSD 384, PSDB 1.718, PSOL 36, PT 2.017, Republicanos 330, PRTB 9, União Brasil 761, Rede Sustentabilidade 11, Solidariedade 17, PV 42, Novo 15, Missão 6, Avante 3, Agir 2, Mobiliza 6, Democracia Cristã (DC) 3 e Unidade Popular (UP) 1.

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