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Por que os brasileiros estão adiando a compra de smartphones

O aumento dos preços dos smartphones e o encarecimento do crédito têm levado consumidores brasileiros a prolongar o ciclo de uso dos aparelhos. Dad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 17h15
Por que os brasileiros estão adiando a compra de smartphones
Freepik

O aumento dos preços dos smartphones está mudando a forma como os brasileiros consomem tecnologia. Em vez de trocar de aparelho a cada lançamento, muitos consumidores passaram a prolongar o ciclo de uso dos celulares diante de preços mais altos, crédito caro e menor percepção de ganho entre as novas gerações de dispositivos. Bastava um lançamento chegar ao mercado trazendo uma câmera melhor, uma tela diferente ou mais velocidade para muita gente considerar a substituição do aparelho.

Hoje, a decisão passa longe do impulso. O consumidor continua conectado o tempo todo, depende do celular para trabalhar, estudar, consumir conteúdo e resolver a rotina, mas tem pensado duas, três vezes antes de investir em um novo modelo.

Os dados do mercado refletem exatamente esse comportamento. Segundo projeções da IDC (International Data Corporation), principal consultoria global de inteligência de mercado focada em tecnologia da informação, telecomunicações e tecnologia de consumo, o Brasil deve encerrar 2026 com 31,6 milhões de smartphones vendidos, volume inferior ao registrado no ano anterior e o menor patamar desde 2012.

Ao mesmo tempo, especialistas estimam novos aumentos nos preços dos aparelhos, impulsionados principalmente pelo custo dos componentes eletrônicos e pela pressão global sobre a cadeia de semicondutores. O consumidor brasileiro continua valorizando tecnologia, mas está cada vez menos disposto a assumir parcelas longas para trocar um aparelho que ainda funciona bem.

O principal motivo está no preço. Os smartphones ficaram caros demais para boa parte da população. Modelos premium ultrapassam facilmente a faixa dos R$ 10 mil, enquanto aparelhos intermediários, que antes ocupavam um espaço mais acessível, custam valores que comprometem o orçamento de muitas famílias. Com juros altos, crédito caro e dólar pressionado, a troca deixou de ser automática e passou a exigir planejamento.

Na prática, o consumidor brasileiro aprendeu a prolongar a vida útil do aparelho. Troca bateria, faz manutenção, libera memória, compra acessórios de proteção e assim continua usando o mesmo celular por mais tempo. O ciclo de renovação anual praticamente desapareceu fora de uma parcela muito específica do mercado.

"Outro ponto importante é que as evoluções entre uma geração e outra já não parecem tão revolucionárias para a maior parte das pessoas. Os aparelhos estão mais potentes e repletos de recursos ligados à inteligência artificial, mas muitos consumidores não enxergam mudanças concretas suficientes para justificar um investimento tão alto. Para quem usa o celular no dia a dia para redes sociais, aplicativos bancários, vídeos e mensagens, um aparelho de dois ou três anos ainda atende bem", explica Stephanie Peart, Head da Leapfone.

A evolução da estratégia das fabricantes também contribuiu para esse cenário. Com foco em dispositivos de maior valor agregado, o mercado passou a priorizar funcionalidades avançadas e experiências premium, elevando gradualmente os preços dos lançamentos. Como resultado, os modelos de entrada perderam espaço, ampliando a distância entre as opções disponíveis e o orçamento de muitos consumidores brasileiros.

Diante desse contexto, modelos alternativos de consumo têm ganhado relevância. O crescimento do mercado de seminovos, aparelhos recondicionados e serviços de assinatura de smartphones reflete a busca dos consumidores por formas mais acessíveis de acesso à tecnologia. A tendência acompanha o perfil mais cauteloso do brasileiro, que tem avaliado com maior critério investimentos de alto valor, como a compra de um novo celular.

O celular continua sendo um item essencial na rotina dos brasileiros, mas a forma de consumir tecnologia está mudando. Embora o interesse por novos dispositivos permaneça elevado, fatores como preços mais altos e ciclos de inovação mais longos têm levado os consumidores a adotar decisões de compra mais criteriosas.

"Nesse contexto, cresce a busca por alternativas que permitam acesso à tecnologia sem exigir investimentos cada vez maiores, enquanto a troca de aparelho deixa de ser impulsiva e passa a ser resultado de uma análise mais cuidadosa sobre custo, benefício e necessidade real", conclui Peart.

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