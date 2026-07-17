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Como melhorar o setor de TI sem elevar os custos da empresa

Saiba como melhorar a eficiência do setor de TI e segurança digital de empresas sem aumentar os custos e riscos de ataques cibernéticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 15h58
Como melhorar o setor de TI sem elevar os custos da empresa
Fran Innocenti | Unsplash

Recentemente, a presidente da BAT para América Latina e Sul, Claudia Woods, afirmou em matéria publicada no Terra, que "todas as empresas hoje são de tecnologia", destacando que a diferença está na origem da receita de cada organização. A declaração reflete uma tendência observada em diferentes segmentos da economia, nos quais recursos digitais passaram a desempenhar um papel central na operação, logística, relacionamento com clientes e tomada de decisões corporativas.

A estratégia da empresa inclui investimentos em inovação, digitalização da cadeia de distribuição e participação em startups por meio de um braço de Corporate Venture Capital, demonstrando como a tecnologia deixou de ser apenas um suporte operacional para se tornar parte do modelo de negócios.

Segundo a executiva, a transformação digital deixou de ser uma estratégia exclusiva das empresas de tecnologia e passou a fazer parte da rotina de organizações de diferentes setores. Ao mesmo tempo em que investimentos em inteligência artificial, automação e análise de dados ganham espaço nas decisões corporativas, cresce também a preocupação com a segurança cibernética, já que incidentes podem elevar os custos operacionais ao gerar prejuízos significativos.

Esse cenário evidencia um desafio cada vez mais comum entre gestores que buscam modernizar a infraestrutura de TI e fortalecer a proteção dos sistemas sem elevar significativamente os custos operacionais.

A importância da segurança digital e da proteção de dados nas empresas

Um episódio recente publicado na imprensa, reforçou a importância de combinar inovação com proteção digital. A Tata Electronics, fornecedora de grandes fabricantes globais, foi alvo de um ataque cibernético que pode ter exposto documentos técnicos, informações confidenciais e registros internos relacionados a clientes internacionais. O caso ilustra como um incidente envolvendo um único fornecedor pode gerar impactos em toda a cadeia produtiva de empresas que utilizam a tecnologia como parte essencial de suas operações.

Ainda sobre a publicação feita na imprensa, a Tata ⁠Electronics detalhou o caso em questão. "Há algumas semanas, a Tata ⁠Electronics identificou um incidente de segurança cibernética em alguns de nossos sistemas. Nossos protocolos de resposta foram acionados imediatamente, e o incidente não teve impacto em nossas operações em todas ‌as áreas de negócio, que permanecem inalteradas", ‌informou a companhia.

Neste sentido, manter o ambiente corporativo atualizado tornou-se uma medida considerada básica para reduzir riscos operacionais. Soluções utilizadas no mercado, como o Windows 11 Pro Key, oferecem recursos voltados à segurança empresarial, incluindo criptografia, autenticação reforçada e gerenciamento de dispositivos, permitindo que pequenas e médias empresas ampliem seu nível de proteção sem necessidade de grandes mudanças na infraestrutura.

Como reduzir custos de TI das empresas sem prejudicar a segurança digital

Em vez de concentrar investimentos apenas em novos equipamentos, muitas empresas têm direcionado recursos para atualização da infraestrutura existente, adoção de políticas de segurança, controle de acessos e utilização de softwares com recursos avançados de proteção.

O mesmo movimento ocorre nos ambientes de servidores. Plataformas como o Windows Server 2025 incorporam funcionalidades voltadas à proteção de identidades, monitoramento da rede, virtualização segura e administração centralizada, facilitando a gestão dos ambientes corporativos e contribuindo para uma resposta mais rápida diante de possíveis incidentes.

Além da atualização tecnológica, surgem cada vez mais melhorias e ferramentas no setor de TI, que também dependem da adoção de boas práticas de governança. Entre elas estão a realização de backups frequentes, autenticação multifator, segmentação de redes, monitoramento contínuo, treinamento de colaboradores e atualização periódica dos sistemas utilizados pela empresa.

A combinação dessas medidas permite reduzir vulnerabilidades sem que seja necessário ampliar significativamente o orçamento da área de tecnologia. Em muitos casos, a otimização da infraestrutura existente, aliada à adoção de ferramentas corporativas modernas e políticas de segurança consistentes, oferece um retorno mais imediato do que investimentos elevados em novos equipamentos.

Com empresas cada vez mais dependentes de plataformas digitais e da circulação de dados, a segurança da informação passa a ser vista não apenas como uma responsabilidade da equipe de TI, mas como um componente estratégico para a continuidade dos negócios. Desta maneira, incluir a proteção de dados na modernização dos sistemas pode representar não apenas uma redução de riscos, mas também um diferencial competitivo em um ambiente cada vez mais digital.

Brasil vai ampliar investimentos em tecnologia

Além dos investimentos realizados pelo setor privado, iniciativas do governo federal também buscam melhorar a transformação digital das empresas brasileiras. Por meio do programa Mais Inovação Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Finep, lançou um edital de R$ 300 milhões destinado ao desenvolvimento de tecnologias digitais avançadas, com foco em soluções capazes de aumentar a competitividade da indústria nacional.

A chamada pública contempla projetos em áreas consideradas estratégicas para o futuro da economia digital, como inteligência artificial, computação avançada, semicondutores, fotônica, comunicações de nova geração e outras tecnologias críticas para a soberania tecnológica do país. O objetivo é estimular empresas brasileiras a desenvolverem novos produtos, processos e serviços inovadores, ampliando a capacidade tecnológica em diferentes setores da economia.

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