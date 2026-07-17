Sexta, 17 de Julho de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Inteligência artificial avança na hotelaria

Recursos de inteligência artificial estão transformando a gestão hoteleira ao facilitar o acesso a informações, otimizar processos e apoiar decisõe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 14h47
Inteligência artificial avança na hotelaria
Getty Images

A inteligência artificial (IA) vem ampliando seu espaço na hotelaria, mas o papel da tecnologia vai além da automação de tarefas. À medida que os hotéis adotam novas tecnologias, cresce também a necessidade de tornar informações operacionais mais acessíveis para gestores e colaboradores, com impacto na redução de dúvidas, na agilidade dos processos e no apoio às decisões do dia a dia.

Esse movimento já pode ser observado em escala global. Um levantamento internacional realizado em parceria com a h2c Research aponta que 78% das empresas hoteleiras já utilizam IA e 89% pretendem ampliar investimentos na tecnologia nos próximos dois anos, consolidando o papel da IA na modernização da hotelaria.

No Brasil, a modernização da hotelaria acompanha esse cenário. A Revista Tendências 2026, publicada pela Rede de Inteligência de Mercado do Turismo, vinculada ao Ministério do Turismo, destaca que o aumento da competitividade e o novo perfil do viajante tornam a inovação, a gestão de dados e a transformação digital fatores cada vez mais relevantes para o desenvolvimento dos meios de hospedagem. 

Entre as empresas brasileiras do setor que acompanham essa evolução está a APP Sistemas, desenvolvedora do HITS PMS, plataforma de gestão utilizada por hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras. Recentemente, a empresa passou a incorporar recursos de inteligência artificial ao sistema com o objetivo de facilitar o acesso às informações e oferecer mais autonomia às equipes durante a operação.

Para Cláudio Azevedo, CEO da APP Sistemas, o sucesso da inteligência artificial depende da qualidade das informações disponíveis. "O principal desafio não é apenas implementar a IA. É garantir que as informações estejam organizadas, integradas e acessíveis para que a tecnologia consiga gerar valor para a operação."

Na avaliação do executivo, a evolução da hotelaria também está transformando o papel dos sistemas de gestão: "O PMS (Property Management System), sistema de gestão de propriedades hoteleiras, deixou de ser apenas uma ferramenta para controlar reservas e hospedagens. Hoje concentra informações estratégicas e, integrado à inteligência artificial, consegue responder a dúvidas, gerar análises e apoiar decisões com mais rapidez."

Do suporte técnico ao apoio inteligente 

A evolução dos sistemas de gestão hoteleira também está mudando a forma como os usuários acessam informações no dia a dia. Além dos treinamentos e do suporte especializado, ferramentas de inteligência artificial passam a oferecer respostas rápidas sobre funcionalidades, processos e rotinas operacionais diretamente na plataforma. 

Seguindo essa tendência, a APP Sistemas incorporou ao HITS PMS duas soluções de inteligência artificial. A HIARA foi desenvolvida para orientar usuários sobre funcionalidades do sistema e esclarecer dúvidas operacionais em tempo real, enquanto o HIAGO apoia gestores na consulta de indicadores, relatórios e informações estratégicas por meio de linguagem natural. Integradas à plataforma, as ferramentas utilizam as informações registradas no próprio sistema para fornecer respostas contextualizadas e agilizar o acesso ao conhecimento.

A aplicação dessa tecnologia já faz parte da rotina do Hotel Vila Kebaya, em Ilhabela (SP). Antes da adoção da HIARA, sempre que surgiam dúvidas sobre o sistema, a equipe recorria a treinamentos anteriores, colegas mais experientes ou ao suporte técnico, interrompendo parte da rotina para buscar informações.

Hoje, segundo Paula Vieira, gerente-geral do hotel, a assistente de inteligência artificial se tornou uma ferramenta de consulta rápida para a equipe.

"A HIARA foi incorporada de forma muito natural à nossa rotina. Hoje ela é utilizada principalmente para esclarecer dúvidas sobre funcionalidades do sistema, orientar novos colaboradores e validar processos operacionais. A facilidade de acesso às informações trouxe muito mais segurança e confiança para o time no dia a dia." 

Os resultados foram percebidos logo após a adoção da ferramenta. Para a gerente, o principal impacto foi o ganho de agilidade na rotina operacional e o aumento da autonomia da equipe.

"O principal benefício foi o ganho de tempo na resolução de dúvidas e o aumento da autonomia da equipe, que consegue encontrar respostas sem precisar interromper outros colaboradores ou aguardar o suporte. Durante um check-in ou check-out, por exemplo, quando surge alguma dúvida sobre um procedimento específico no sistema, a equipe consulta a inteligência artificial e resolve a situação em poucos minutos, mantendo a qualidade do atendimento ao hóspede."

Além do investimento em inteligência artificial, a APP Sistemas afirma que a implantação do HITS PMS é conduzida por uma metodologia estruturada, que contempla migração de dados, treinamento das equipes e acompanhamento da entrada em operação. A proposta é oferecer uma transição segura e reduzir os impactos da mudança para hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras.

Serviço

O HITS PMS é uma plataforma de gestão hoteleira desenvolvida pela APP Sistemas para hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras. A solução centraliza as principais operações do empreendimento, reunindo gestão de reservas, distribuição, atendimento, governança, financeiro e business intelligence, com recursos de inteligência artificial que apoiam a tomada de decisões estratégicas.

Com mais de 100 integrações homologadas via APIs, o sistema conecta-se a canais de distribuição, motores de reservas, RMS, meios de pagamento, ERPs e outras soluções especializadas do mercado. Essa arquitetura integrada oferece mais liberdade de escolha aos hotéis, permitindo uma operação conectada, segura e eficiente, com maior agilidade na troca de informações entre sistemas e ganho de produtividade para as equipes.

Mais informações estão disponíveis em:

Site: www.appsistemas.com.br/hits

E-mail: [email protected]

Telefone: (17) 2139-8153  |  (17) 99141-1530

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 57 minutos

Por que os brasileiros estão adiando a compra de smartphones

O aumento dos preços dos smartphones e o encarecimento do crédito têm levado consumidores brasileiros a prolongar o ciclo de uso dos aparelhos. Dad...

 Fran Innocenti | Unsplash
Tecnologia Há 2 horas

Como melhorar o setor de TI sem elevar os custos da empresa

Saiba como melhorar a eficiência do setor de TI e segurança digital de empresas sem aumentar os custos e riscos de ataques cibernéticos

 Magnific
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia mapeia 388 mil obras e reformas no 1º semestre

Levantamento da Hoff Analytics revela um mercado mais pulverizado do que sugerem os grandes canteiros: 73% dos registros com metragem classificada ...

 Magnific
Tecnologia Há 4 horas

Fim da escala 6x1: empresas redesenham operações

A INFORM — empresa alemã especializada em otimização de operações e integrante do ecossistema Ekantika — tem atuado no tema com uma abordagem que v...

 iStock
Tecnologia Há 7 horas

Julho Turquesa: olho seco afeta 34% dos adultos brasileiros

Segundo a APOS, 34% dos adultos brasileiros apresentam sintomas de olho seco. A condição, relacionada ao uso prolongado de telas, alterações hormon...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
24° Sensação
5.67 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
27° 20°
Domingo
28° 19°
Segunda
26° 19°
Terça
19° 17°
Quarta
20° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 16 minutos

Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo
Economia Há 16 minutos

Nobel da economia diz que impacto da IA no emprego é superestimado
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova proposta que obriga escolas a comunicar suspeita de trabalho infantil
Tecnologia Há 53 minutos

Por que os brasileiros estão adiando a compra de smartphones
Economia Há 53 minutos

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,18%
Euro
R$ 5,85 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,500,20 +0,03%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7067 (16/07/26)
05
08
18
25
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3737 (16/07/26)
02
03
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias