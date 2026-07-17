Inteligência artificial avança na hotelaria

A inteligência artificial (IA) vem ampliando seu espaço na hotelaria, mas o papel da tecnologia vai além da automação de tarefas. À medida que os hotéis adotam novas tecnologias, cresce também a necessidade de tornar informações operacionais mais acessíveis para gestores e colaboradores, com impacto na redução de dúvidas, na agilidade dos processos e no apoio às decisões do dia a dia.

Esse movimento já pode ser observado em escala global. Um levantamento internacional realizado em parceria com a h2c Research aponta que 78% das empresas hoteleiras já utilizam IA e 89% pretendem ampliar investimentos na tecnologia nos próximos dois anos, consolidando o papel da IA na modernização da hotelaria.

No Brasil, a modernização da hotelaria acompanha esse cenário. A Revista Tendências 2026, publicada pela Rede de Inteligência de Mercado do Turismo, vinculada ao Ministério do Turismo, destaca que o aumento da competitividade e o novo perfil do viajante tornam a inovação, a gestão de dados e a transformação digital fatores cada vez mais relevantes para o desenvolvimento dos meios de hospedagem.

Entre as empresas brasileiras do setor que acompanham essa evolução está a APP Sistemas, desenvolvedora do HITS PMS, plataforma de gestão utilizada por hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras. Recentemente, a empresa passou a incorporar recursos de inteligência artificial ao sistema com o objetivo de facilitar o acesso às informações e oferecer mais autonomia às equipes durante a operação.

Para Cláudio Azevedo, CEO da APP Sistemas, o sucesso da inteligência artificial depende da qualidade das informações disponíveis. "O principal desafio não é apenas implementar a IA. É garantir que as informações estejam organizadas, integradas e acessíveis para que a tecnologia consiga gerar valor para a operação."

Na avaliação do executivo, a evolução da hotelaria também está transformando o papel dos sistemas de gestão: "O PMS (Property Management System), sistema de gestão de propriedades hoteleiras, deixou de ser apenas uma ferramenta para controlar reservas e hospedagens. Hoje concentra informações estratégicas e, integrado à inteligência artificial, consegue responder a dúvidas, gerar análises e apoiar decisões com mais rapidez."

Do suporte técnico ao apoio inteligente

A evolução dos sistemas de gestão hoteleira também está mudando a forma como os usuários acessam informações no dia a dia. Além dos treinamentos e do suporte especializado, ferramentas de inteligência artificial passam a oferecer respostas rápidas sobre funcionalidades, processos e rotinas operacionais diretamente na plataforma.

Seguindo essa tendência, a APP Sistemas incorporou ao HITS PMS duas soluções de inteligência artificial. A HIARA foi desenvolvida para orientar usuários sobre funcionalidades do sistema e esclarecer dúvidas operacionais em tempo real, enquanto o HIAGO apoia gestores na consulta de indicadores, relatórios e informações estratégicas por meio de linguagem natural. Integradas à plataforma, as ferramentas utilizam as informações registradas no próprio sistema para fornecer respostas contextualizadas e agilizar o acesso ao conhecimento.

A aplicação dessa tecnologia já faz parte da rotina do Hotel Vila Kebaya, em Ilhabela (SP). Antes da adoção da HIARA, sempre que surgiam dúvidas sobre o sistema, a equipe recorria a treinamentos anteriores, colegas mais experientes ou ao suporte técnico, interrompendo parte da rotina para buscar informações.

Hoje, segundo Paula Vieira, gerente-geral do hotel, a assistente de inteligência artificial se tornou uma ferramenta de consulta rápida para a equipe.

"A HIARA foi incorporada de forma muito natural à nossa rotina. Hoje ela é utilizada principalmente para esclarecer dúvidas sobre funcionalidades do sistema, orientar novos colaboradores e validar processos operacionais. A facilidade de acesso às informações trouxe muito mais segurança e confiança para o time no dia a dia."

Os resultados foram percebidos logo após a adoção da ferramenta. Para a gerente, o principal impacto foi o ganho de agilidade na rotina operacional e o aumento da autonomia da equipe.

"O principal benefício foi o ganho de tempo na resolução de dúvidas e o aumento da autonomia da equipe, que consegue encontrar respostas sem precisar interromper outros colaboradores ou aguardar o suporte. Durante um check-in ou check-out, por exemplo, quando surge alguma dúvida sobre um procedimento específico no sistema, a equipe consulta a inteligência artificial e resolve a situação em poucos minutos, mantendo a qualidade do atendimento ao hóspede."

Além do investimento em inteligência artificial, a APP Sistemas afirma que a implantação do HITS PMS é conduzida por uma metodologia estruturada, que contempla migração de dados, treinamento das equipes e acompanhamento da entrada em operação. A proposta é oferecer uma transição segura e reduzir os impactos da mudança para hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras.

Serviço

O HITS PMS é uma plataforma de gestão hoteleira desenvolvida pela APP Sistemas para hotéis independentes, resorts e redes hoteleiras. A solução centraliza as principais operações do empreendimento, reunindo gestão de reservas, distribuição, atendimento, governança, financeiro e business intelligence, com recursos de inteligência artificial que apoiam a tomada de decisões estratégicas.

Com mais de 100 integrações homologadas via APIs, o sistema conecta-se a canais de distribuição, motores de reservas, RMS, meios de pagamento, ERPs e outras soluções especializadas do mercado. Essa arquitetura integrada oferece mais liberdade de escolha aos hotéis, permitindo uma operação conectada, segura e eficiente, com maior agilidade na troca de informações entre sistemas e ganho de produtividade para as equipes.

Mais informações estão disponíveis em:

Site: www.appsistemas.com.br/hits

E-mail: [email protected]

Telefone: (17) 2139-8153 | (17) 99141-1530