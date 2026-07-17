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Julho Turquesa: olho seco afeta 34% dos adultos brasileiros

Segundo a APOS, 34% dos adultos brasileiros apresentam sintomas de olho seco. A condição, relacionada ao uso prolongado de telas, alterações hormon...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 11h16
Julho Turquesa: olho seco afeta 34% dos adultos brasileiros
iStock

Durante o Julho Turquesa, mês dedicado à conscientização sobre a doença do olho seco, especialistas alertam para a alta incidência da condição entre os brasileiros. Dados da Associação dos Portadores de Olho Seco (APOS) indicam que 34% dos adultos no país apresentam algum sintoma ou grau da doença.

O olho seco é uma condição multifatorial que ocorre quando há insuficiência na produção de lágrimas ou alterações na qualidade do filme lacrimal, responsável pela proteção da superfície ocular. Entre as causas mais frequentes estão o uso prolongado de dispositivos eletrônicos, alterações hormonais associadas à menopausa, exposição a ambientes climatizados, baixa umidade do ar e mudanças climáticas.

O cenário chama atenção, especialmente diante dos hábitos da população. Segundo levantamento da Data Report, o Brasil está entre os países que passam mais tempo diante de telas digitais, um comportamento associado ao aumento dos sintomas oculares relacionados ao ressecamento dos olhos. Além disso, estudos apontam que mulheres durante a menopausa e a perimenopausa estão mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença.

Os sintomas mais comuns incluem ardência, irritação, sensação de areia nos olhos, desconforto, vermelhidão, lacrimejamento excessivo e visão embaçada. Em casos persistentes, a condição pode impactar atividades do cotidiano, como leitura, direção de veículos, trabalho e estudos, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes.

De acordo com o médico oftalmologista Gabriel Gorgone, o diagnóstico adequado é essencial para identificar as causas da doença e definir o tratamento mais indicado para cada paciente.

"O olho seco pode ter diferentes origens e graus de intensidade. Por isso, a avaliação oftalmológica é fundamental para identificar os fatores envolvidos e estabelecer a melhor estratégia de tratamento e acompanhamento", explica o especialista.

Diante da crescente demanda por tratamentos mais seguros e adequados para olhos sensíveis, a Alcon lançou no Brasil o Systane® Complete Sem Conservantes. O lubrificante ocular foi desenvolvido para oferecer alívio integral e prolongado dos sintomas do olho seco. Sua tecnologia atua em todas as camadas do filme lacrimal, proporcionando hidratação e proteção da superfície ocular. Estudos demonstram conforto por até oito horas após a aplicação.

Segundo o médico, a tecnologia do Systane® Complete Sem Conservantes permite atuar em todas as camadas do filme lacrimal, estrutura responsável por proteger e manter a hidratação da superfície ocular. "Como não tem conservantes, ele pode ser utilizado por inúmeros pacientes, inclusive em avaliações pré-operatórias. O olho seco acaba comprometendo o resultado de uma cirurgia, por exemplo, e podemos utilizar esse colírio para homogeneizar a superfície ocular, a fim de obter um resultado cirúrgico adequado", continua.

A conscientização e o diagnóstico precoce são considerados fundamentais para controlar os sintomas e evitar impactos mais significativos na saúde ocular e no bem-estar dos pacientes. O recomendado é sempre consultar um oftalmologista.

Sobre a Alcon

A Alcon é uma empresa global especializada em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil colaboradores em todo o mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos.

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