Digitalização redefine crédito consignado no Brasil

Durante décadas, o crédito consignado foi visto como um "mal necessário", marcado por processos burocráticos e lentos. Esse cenário começou a mudar com a digitalização do setor financeiro, que trouxe novas exigências regulatórias, integração tecnológica e uso intensivo de dados. Hoje, o debate não é apenas sobre ter acesso ao crédito, mas sobre quando e como ele chega ao consumidor.

A transformação ganhou força com medidas como a obrigatoriedade de operações digitais, validação biométrica e assinaturas eletrônicas avançadas. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por exemplo, passou a exigir reconhecimento facial para aposentados e pensionistas, reforçando a proteção contra fraudes. Ao mesmo tempo, a Lei nº 15.179/2025 estabeleceu que todas as operações de crédito consignado devem ocorrer em plataformas digitais, com protocolos de segurança reforçados.

Estudos recentes mostram que o mercado acompanha essa evolução. Pesquisa da PwC e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) apontou que o volume de crédito concedido por fintechs cresceu 51% em 2025, alcançando R$ 53,8 bilhões. O consignado privado foi destaque, saltando de R$ 1,7 bilhão em 2023 para R$ 15,8 bilhões em 2025. Esses números evidenciam a consolidação das fintechs como protagonistas na modernização do setor.

Rodrigo Drummond, diretor financeiro da UNI FY, explica que a mudança não foi apenas tecnológica, mas cultural. "O mercado mudou e a tolerância à burocracia acabou. Hoje, a integração via APIs permite que processos que levavam dias sejam concluídos em milissegundos, colocando o usuário no centro da experiência".

Segundo o executivo, a digitalização também trouxe avanços em proteção. "Muitos ainda acreditam que o papel e a caneta trazem segurança, mas esse é o elo mais fraco da corrente. A digitalização plena, apoiada em biometria facial e criptografia de ponta a ponta, é infinitamente mais segura contra fraudes do que qualquer assinatura manuscrita", afirma Drummond.

"Um dos marcos dessa transformação é o Pix Consignado, que elimina o problema da liquidez represada e transforma margem averbada em saldo no bolso instantaneamente. Isso significa que o servidor municipal pode resolver uma emergência no sábado à noite ou aproveitar uma oportunidade de investimento no domingo, sem depender do horário comercial dos grandes bancos", acentua.

A UNI FY tem direcionado sua atuação especialmente para servidores públicos municipais, segmento muitas vezes negligenciado pelos grandes bancos. A fintech desenvolveu um SuperApp que dispensa a abertura de conta bancária tradicional e promete liberação de crédito em até 90 segundos. "Essa meta de liberação não é apenas marketing; é um compromisso de engenharia financeira. Queremos que a experiência seja fluida, humana e, acima de tudo, rápida", destaca o executivo.

Os desafios, no entanto, permanecem. A integração com sistemas legados de prefeituras, muitas vezes baseados em tecnologias antigas, exige soluções específicas. Além disso, há o compromisso ético de combater o chamado ageísmo digital. "Uma UX de excelência deve ser inclusiva. Não adianta ser digital se não for acessível para quem tem 60, 70 ou 80 anos. Na UNI FY, desenhamos interfaces que respeitam a visão e a cognição de todas as idades, garantindo que a tecnologia seja uma ponte, não uma barreira", descreve.

Na avaliação do diretor financeiro, o futuro do setor aponta para o chamado crédito preditivo, baseado em inteligência de dados. "Em breve, não será você quem pedirá crédito; nós entenderemos seu ciclo financeiro e ofereceremos a liquidez necessária antes mesmo do aperto chegar, com taxas ainda mais personalizadas. Estamos saindo da era da transação para a era da relação", conclui.

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