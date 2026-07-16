Evoy conquista conceito “Ótimo” no Reclame Aqui

A Evoy Administradora de Consórcios encerrou o primeiro semestre de 2026 com uma nova evolução em sua reputação no Reclame Aqui. A empresa elevou sua nota de 7,6 para 8,2, passando da classificação "Bom" para "Ótimo" na plataforma em dois meses. O resultado reforça a estratégia da companhia de aprimorar continuamente a experiência do cliente por meio de atendimento humanizado, respostas ágeis e acompanhamento individualizado de cada demanda.

"O avanço da nossa nota demonstra que atender bem vai muito além de responder rapidamente. Nosso compromisso é compreender cada situação de forma individual, acolher o cliente e buscar a melhor solução possível para cada caso. Esse resultado reflete a dedicação diária das nossas equipes e a evolução constante dos nossos processos", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A nova evolução ocorre poucas semanas após a empresa ser indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2026, na categoria Consórcios – Grandes Operações. A indicação reconheceu o trabalho desenvolvido pela companhia na melhoria da experiência do consumidor e no fortalecimento das práticas de atendimento, consolidando um processo contínuo de evolução iniciado ao longo do ano.

Durante o primeiro semestre, a Evoy fortaleceu sua Central de Atendimento, ampliou o monitoramento das interações com os clientes, revisou processos internos e investiu em tecnologia para tornar as respostas mais rápidas e eficientes. A integração entre as áreas envolvidas na jornada do consumidor também contribuiu para tornar o atendimento mais consistente.

Outra particularidade da estratégia adotada pela companhia é a personalização do relacionamento. Cada manifestação registrada é acompanhada individualmente, permitindo compreender as necessidades específicas de cada cliente e direcionar soluções compatíveis com cada situação.

"Mais do que solucionar uma demanda, buscamos construir uma relação de confiança. Cada cliente possui uma necessidade específica e acreditamos que um atendimento humanizado, próximo e transparente é fundamental para entregar uma experiência compatível com essa expectativa", destaca o executivo.

Além do acompanhamento permanente dos indicadores disponibilizados pela plataforma, a empresa utiliza os feedbacks recebidos como ferramenta de melhoria contínua. As informações contribuem para aperfeiçoar processos, fortalecer a integração das equipes e ampliar a qualidade do relacionamento com os consumidores.

Autorizada pelo Banco Central do Brasil, a Evoy Administradora de Consórcios atua nacionalmente no segmento de crédito planejado e mantém investimentos voltados ao fortalecimento da experiência do cliente, da estrutura operacional e da qualidade do atendimento.

"Encerrar o primeiro semestre alcançando o conceito ‘Ótimo’ no Reclame Aqui representa um reconhecimento importante da evolução da nossa operação. Seguiremos investindo em pessoas, tecnologia e processos para garantir que cada cliente seja atendido de forma exclusiva, com agilidade, transparência e respeito durante toda a sua jornada conosco", finaliza Marcelo Lucindo.