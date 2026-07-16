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Software odontológico gratuito atinge mais de 8.500 usuários

BlueDental, sistema de gestão de consultórios odontológicos desenvolvido pela Dental Morelli, está disponível sem custo e já conta com mais de 8.50...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/07/2026 às 11h27
Software odontológico gratuito atinge mais de 8.500 usuários
Foto por SoyBreno em Unsplash

BlueDental, software odontológico gratuito para gestão de consultórios, foi desenvolvido pela Morelli e reúne agenda, prontuário, controle financeiro e integração com WhatsApp, oferecendo sem custo funções que costumam aparecer apenas em planos pagos do setor. O sistema já registra mais de 8.500 usuários cadastrados em todo o país. Em depoimento, o Dr. Marcelo Magno (CRO-EPAO 2330) destacou a utilidade da ferramenta: "Conectado em vários dispositivos, o BlueDental tem se tornado um parceiro essencial no dia a dia da minha clínica."

Há poucos anos, era comum que as fichas de consultórios odontológicos fossem preenchidas no papel. A digitalização tem substituído esse processo, mas o custo de manter um sistema pago virou barreira: pesquisas apontam que os valores podem chegar a R$ 400 por mês, valor muitas vezes inviável para dentistas autônomos ou para clínicas recém-inauguradas. Ao eliminar a mensalidade, a BlueDental busca derrubar essa barreira.

Fabricante de equipamentos ortodônticos desenvolve sistema para gestão de consultório odontológico

A Morelli, maior fabricante de equipamentos ortodônticos da América Latina, criou a BlueDental a partir de décadas de atuação no setor e do reconhecimento internacional no mercado ortodôntico, aproveitando a bagagem acumulada junto aos dentistas para desenvolver uma plataforma que tira o custo da mensalidade do caminho do profissional. A primeira versão do sistema foi apresentada no CIOSP, maior congresso de odontologia da América Latina, e, desde então, a plataforma passou por diversas atualizações para melhorar a experiência dos usuários.

Software odontológico reúne planejamento, agenda, prontuário e controle financeiro

A plataforma BlueDental reúne planejamento odontológico e libera sem cobrança os módulos considerados essenciais em softwares pagos: agenda de consultas, prontuário eletrônico com odontograma, controle financeiro e gestão de pacientes. Também oferece integração com o WhatsApp para envio de lembretes e confirmação de consultas, controle de estoque de materiais e aplicativos para iOS e Android que permitem consultar a agenda de qualquer lugar. Um comparativo publicado no blog da plataforma reúne os dez melhores softwares para consultório odontológico em 2026 e compara os principais sistemas do setor.

Sistema em nuvem para dentista com acesso para toda a equipe

Reportagem publicada pelo Estadão sobre como escolher software odontológico apresenta a BlueDental como sistema em nuvem, acessado direto no navegador, com criptografia avançada e backups automáticos para garantir a segurança dos dados. A plataforma permite o cadastro de mais de um profissional na mesma conta, com diferentes níveis de acesso, o que atende do dentista autônomo a clínicas com equipe ampliada. O suporte técnico funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h40, por chat e e-mail.

Como usar o software odontológico gratuito BlueDental

O cadastro para usar o sistema é totalmente gratuito, sem necessidade de contrato, cartão de crédito e sem período de teste limitado. Após o preenchimento dos dados, o acesso à plataforma é liberado imediatamente, com todos os módulos disponíveis. Novos usuários podem tirar dúvidas pela Central de Ajuda do próprio site ou pelos canais de suporte oficiais.

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