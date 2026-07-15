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Conta de luz alta acelera o retorno R$ da energia solar

Com o aumento das tarifas de energia em Belo Horizonte, investir em sistemas fotovoltaicos tornou-se uma das formas mais inteligentes de reduzir cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 21h56
Conta de luz alta acelera o retorno R$ da energia solar
Solar 4.0

O peso da conta de luz no orçamento das famílias e empresas de Belo Horizonte tem transformado a energia solar de um desejo distante em uma decisão financeira concreta. Com tarifas de energia elétrica entre as mais altas do Brasil e reajustes recorrentes, o tempo de retorno de um sistema fotovoltaico na capital mineira encurtou — e a procura acompanhou o movimento.

A lógica é simples: quanto mais cara a energia da concessionária, mais rápido o sistema solar se paga. Na prática, projetos residenciais bem dimensionados em Belo Horizonte têm apresentado retorno do investimento em uma faixa de três a cinco anos — período após o qual a energia gerada representa economia líquida por mais de duas décadas, já que os equipamentos têm vida útil superior a 25 anos.

"Muita gente ainda pensa na energia solar como um gasto, quando na verdade é o contrário: é o único item da conta de luz que, em vez de custar todo mês, passa a devolver dinheiro. Em Belo Horizonte, com a tarifa que temos hoje, o cliente costuma recuperar o investimento antes do que imagina", afirma a equipe técnica da Solar 4.0, empresa especializada em energia solar que atende a capital e a região metropolitana.

O funcionamento se apoia no sistema de compensação de energia: o excedente gerado durante o dia é injetado na rede e convertido em créditos, que abatem o consumo em outros períodos. Para o consumidor, o efeito prático é uma redução que pode chegar a cerca de 90% no valor da fatura, dependendo do dimensionamento do projeto e do perfil de consumo.

Especialistas ponderam, no entanto, que o resultado depende de um projeto bem executado. A orientação do telhado, o sombreamento, a qualidade dos equipamentos e o correto dimensionamento influenciam diretamente na geração e, consequentemente, no tempo de retorno. A recomendação é buscar empresas que ofereçam projeto assinado por engenheiro eletricista e que cuidem da homologação junto à concessionária — etapa obrigatória para conectar o sistema à rede.

Ativa desde 2020 e com mais de 300 instalações realizadas na Grande BH, a Solar 4.0 é uma das empresas que acompanham o aquecimento dessa demanda. Informações sobre economia, simulação e projetos podem ser consultadas na página sobre energia solar em Belo Horizonte.

Para quem considera o investimento, o conselho dos especialistas é avaliar a conta de luz atual antes de decidir. "Quanto maior o valor que a pessoa paga hoje, maior o benefício e mais rápido o retorno. O primeiro passo é entender o próprio consumo — a partir daí, dá para calcular com precisão quanto o cliente vai economizar", conclui a equipe da Solar 4.0.

Sobre a Solar 4.0

A Solar 4.0 é uma empresa de energia solar fotovoltaica, que atende todo Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e mais de 20 cidades da região metropolitana. Revenda Referência Intelbras, atua desde 2020 com mais de 300 instalações realizadas, oferecendo projeto, instalação, homologação junto à concessionária e acompanhamento técnico. Site: https://solar40.com.br | Contato: (31) 99774-9508.

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