Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Florianópolis entra no mapa do luxo global

Florianópolis consolida sua posição entre os principais mercados imobiliários de alto padrão do Brasil, impulsionada pela valorização, inovação e c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 16h42
Florianópolis entra no mapa do luxo global
AMS Empreendimentos

Com a Pininfarina e a Arquitectonica no portfólio de parcerias de design e arquitetura, além da Porsche Consulting como consultoria estratégica, a AMS Empreendimentos redefine o conceito de alto padrão na capital catarinense, em uma cidade que já ocupa a 5ª posição nacional no segmento e possui o 3º maior movimento internacional entre os aeroportos brasileiros.

Florianópolis vive um novo momento

Existe um momento em que uma cidade deixa de ser apenas um destino regional e passa a competir no cenário global do mercado imobiliário. Florianópolis chegou a esse ponto.

Segundo o Índice FipeZAP, o metro quadrado da capital catarinense atingiu R$ 12.320 em junho de 2025, com valorização de 9,04% nos últimos 12 meses. Em dez anos, o valor praticamente dobrou. No ranking do IDI Brasil 2025, Florianópolis ocupa a 5ª posição nacional entre os mercados de imóveis de alto padrão.

Santa Catarina acompanha esse movimento, concentrando quatro das cinco cidades com o metro quadrado mais valorizado do país. Nesse contexto, a AMS surge como uma das incorporadoras responsáveis por elevar o padrão dos empreendimentos desenvolvidos na capital.

O conceito que mudou o mercado

As Branded Residences — empreendimentos assinados por marcas globais de arquitetura e design — deixaram de ser exclusividade de destinos como Miami, Dubai e Milão para chegar a Florianópolis. O conceito combina identidade, arquitetura autoral e valor patrimonial, atraindo investidores que buscam ativos diferenciados e alinhados aos principais mercados internacionais.

A AMS foi pioneira na cidade ao incorporar esse conceito, reunindo duas das principais referências mundiais do setor. A Pininfarina, referência internacional em design e responsável por projetos para Ferrari, Maserati e Rolls-Royce, assina o empreendimento da incorporadora no Morro das Pedras.

"Desde o primeiro momento em que visitamos a ilha, foi uma paixão à primeira vista. Florianópolis tem uma condição natural única, e o projeto busca transmitir essa energia em relação direta com o oceano e com a ilha", afirma Samuele Sordi, Chief Architect da Pininfarina.

No Campeche, a assinatura é da Arquitectonica, escritório responsável por mais de 1.200 projetos em 59 países e por alguns dos principais marcos arquitetônicos de Miami, levando à cidade um padrão de design reconhecido internacionalmente. O que essa parceria traz para Florianópolis é o mesmo DNA de design urbano presente em destinos globais, contribuindo para consolidar a capital catarinense entre os mercados mais relevantes do país.

Gestão como diferencial

Além da arquitetura, a AMS aposta na excelência operacional por meio da Porsche Consulting, consultoria estratégica do Grupo Porsche especializada em eficiência e alta performance.

A parceria leva ao setor imobiliário metodologias voltadas ao planejamento, controle de qualidade e experiência do cliente, reforçando um modelo de gestão ainda pouco comum entre incorporadoras brasileiras. Mais do que um diferencial operacional, essa escolha demonstra uma visão de longo prazo: aplicar ao desenvolvimento imobiliário padrões de eficiência e excelência reconhecidos mundialmente.

Com mais de 25 anos de experiência do quadro societário, 34 empreendimentos entregues e mais de 2.100 unidades concluídas, a empresa combina planejamento, execução e visão estratégica para desenvolver produtos alinhados às transformações do mercado e às expectativas de um público cada vez mais exigente.

A paisagem como argumento

No empreendimento do Morro das Pedras, o paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, um dos principais nomes da arquitetura paisagística brasileira. "A paisagem não é apenas aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos", diz Abbud.

O projeto integra arquitetura e natureza para criar uma experiência que valoriza a paisagem da ilha e amplia a conexão entre os espaços construídos e o ambiente natural. Cada percurso, espécie e espaço foi pensado para proporcionar uma experiência sensorial, onde o verde deixa de ser um elemento complementar e passa a fazer parte da identidade do empreendimento.

A tese que se confirma

O crescimento de Florianópolis é impulsionado por fatores que vão além do mercado imobiliário. A cidade concentra 25% do PIB no setor de tecnologia, abriga mais de 6 mil empresas do segmento e captou US$ 298 milhões em venture capital entre 2020 e 2024.

Na conexão internacional, o Aeroporto Internacional de Florianópolis tornou-se o 3º maior portão aéreo internacional do Brasil, movimentando 1,2 milhão de passageiros internacionais em 2025.

A combinação entre oferta limitada de terrenos em áreas nobres, crescimento econômico e demanda qualificada fortalece a valorização imobiliária da cidade e cria um ambiente cada vez mais favorável para empreendimentos de padrão internacional.

É nesse cenário que a AMS consolida sua atuação, desenvolvendo empreendimentos que unem arquitetura, design, paisagismo e gestão em um padrão alinhado às principais referências mundiais. A escolha por parceiros globais não representa apenas reconhecimento de mercado, mas uma estratégia para desenvolver ativos capazes de manter relevância, exclusividade e valorização ao longo do tempo.

Mais do que acompanhar a transformação de Florianópolis, a AMS contribui para posicionar a cidade entre os mercados imobiliários mais relevantes do país. Afinal, o mercado imobiliário de alto padrão não vende apenas imóveis: vende ativos. E ativos de referência se reconhecem pela companhia que escolhem.

Florianópolis em números

5ª posição nacional em imóveis de alto padrão; +9,04% de valorização em 12 meses; +95% de valorização em 10 anos; 25% do PIB ligado ao setor de tecnologia; US$ 298 milhões captados em venture capital (2020–2024); 1,2 milhão de passageiros internacionais em 2025; 3º maior aeroporto internacional do Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei
Tecnologia Há 18 minutos

Kipchoge retorna ao Brasil com o WATCH GT Runner 2

Dez anos após conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica no Rio de Janeiro, o maior maratonista da história retorna ao país para disputar a N...

 Canva profissional
Tecnologia Há 51 minutos

SISQUAL®WFM alerta para riscos do descontrole de jornada

Horas extras e verbas rescisórias lideraram as ações trabalhistas em 2025, ano que somou cerca de 2,47 milhões de processos no país. Diretor da SIS...

 Shark Tank ao vivo no Asaas Connect 2025 / Foto: Divulgação
Tecnologia Há 1 hora

Asaas Connect 2026: confira data e programação do evento

Com Shark Tank ao vivo no palco principal, o evento B2B do Asaas terá mais de 30 palestrantes em 10 horas de conteúdo sobre negócios, tecnologia e ...

 Gemini
Tecnologia Há 4 horas

Brandbox lança livro estratégico sobre TikTok Shop

Obra de Jessica Otte apresenta método inédito para marcas que desejam transformar presença digital em vendas reais dentro do feed.

tupungato / Getty Images
Tecnologia Há 4 horas

A luta do varejo físico contra o rebaixamento

O varejo físico brasileiro enfrenta queda nas vendas decorrente de fatores macroeconômicos, avanço do comércio eletrônico e o alto endividamento da...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
2.07 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Kipchoge retorna ao Brasil com o WATCH GT Runner 2
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova seis medidas provisórias com créditos extras; textos seguem para o Senado
Educação Há 17 minutos

Votação do Estatuto do Aprendiz é adiada após pedidos de vista na CAS
Câmara Há 17 minutos

CCJ aprova propostas como fim da escala 6X1 e redução da maioridade penal no primeiro semestre
Tecnologia Há 50 minutos

SISQUAL®WFM alerta para riscos do descontrole de jornada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,03%
Euro
R$ 5,82 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,497,85 +0,30%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias