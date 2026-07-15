Hospital Santo Antônio de Tenente Portela é contemplado com vaga no programa Mais Médicos Especialistas

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o terceiro ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas, que oferece 1.136 vagas imediatas em todo o país. No Rio Grande do Sul, são 28 oportunidades, incluindo uma vaga para o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela.



A instituição busca um profissional para aprimoramento em Videolaringoscopia e Endoscopia Nasofaríngea, reforçando a oferta de atendimento especializado à população da Região Celeiro. As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira, 16 de julho, por meio do portal do Ministério da Saúde. O programa faz parte da estratégia Agora Tem Especialistas, criada para ampliar o acesso da população a consultas e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).



Além de Tenente Portela, o edital contempla vagas em Carazinho, Chapecó e São Miguel do Oeste, hospitais que também atendem pacientes da região. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa busca fortalecer a formação e a fixação de especialistas em municípios do interior, reduzindo o tempo de espera por atendimentos e ampliando a qualidade da assistência oferecida pelo SUS.



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