Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Laser de CO2 na cirurgia de blefaroplastia

A tecnologia de CO2 não se resume apenas ao uso na dermatologia — no modo cirúrgico, pode ser usada também nas especialidades de ginecologia, proct...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 11h27
Laser de CO2 na cirurgia de blefaroplastia
Foto Própria

O laser de CO₂ (dióxido de carbono) foi inventado em 1964 pelo físico Kumar Patel e seus colegas nos Laboratórios Bell, nos Estados Unidos. Durante muitos anos ficou nos bastidores da medicina estética como uma tecnologia que gerava resultado, mas devido à sua agressividade, a relação entre resultado e tempo de recuperação limitava sua adoção mais ampla. Muitos anos se passaram, a tecnologia foi evoluindo para o laser de CO₂ fracionado, e nessa nova versão o laser é entregue de maneira mais controlada e com protocolos prontos: o médico pode seguir os parâmetros disponíveis na máquina e ajustar de acordo com a necessidade.

Mas o que muda no laser de CO₂ em relação a outros tipos de laser?

Os lasers utilizados em fotocirurgia possuem comprimentos de onda que variam de acordo com sua finalidade e são de diversos tipos, mas o laser de CO₂ é um dos mais utilizados na área da dermatologia. Com seu comprimento de onda no infravermelho médio, em 10.600 nm (nanômetros), a energia do laser de CO₂ é bem absorvida pela água. Como a pele contém uma porcentagem muito alta de água, isso torna o laser de CO₂ ideal para ablação precisa e segura, com boa hemostasia.

Além de sua eficácia na ablação de lesões benignas elevadas, o laser de CO₂ tem se mostrado eficaz na área da dermatologia estética, na correção de cicatrizes de acne e no fotorejuvenescimento. Com a adição do fracionamento do feixe de energia em inúmeros microfeixes, o laser de CO₂ fracionado ofereceu uma ponte entre as indicações ablativas convencionais e os sistemas de rejuvenescimento cutâneo não ablativos da década de 2000, no rejuvenescimento da pele fotoenvelhecida, tanto no rosto quanto em outras áreas.

Onde entra o laser de CO₂ na blefaroplastia?

A tecnologia de CO₂ não se resume apenas ao uso na dermatologia — no modo cirúrgico, pode ser usada também nas especialidades de ginecologia, proctologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia plástica.

Na plástica ocular, o laser de CO₂ pode ser usado na blefaroplastia, tanto no corte e quanto também no que chamamos de resurfacing. Aproveitando que o paciente está sedado, aplica-se um protocolo de rejuvenescimento para melhorar o aspecto de retração da pele.

Tratando-se do avanço de tecnologias de medicina estética, a Coreia do Sul é um berço de muitas tendências: dermocosméticos, ativos, tecnologias e mais.

Um dos destaques no mercado brasileiro são os lasers de CO₂ coreanos. Entre os equipamentos disponíveis no mercado, a tecnologia coreana NEOXEL vem sendo incorporada por clínicas que buscam aliar precisão no direcionamento do feixe a um conforto maior durante a sessão — um ponto frequentemente citado por profissionais que avaliam a experiência do paciente como parte importante do protocolo.

Profissionais que utilizam o NEOXEL relatam como diferencial a rapidez nos disparos e cortes que reduzem significativamente a carbonização tecidual, o que pode facilitar o pós-operatório e a recuperação do paciente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
tupungato / Getty Images
Tecnologia Há 24 minutos

A luta do varejo físico contra o rebaixamento

O varejo físico brasileiro enfrenta queda nas vendas decorrente de fatores macroeconômicos, avanço do comércio eletrônico e o alto endividamento da...

 Magnific
Tecnologia Há 60 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Especialista defende que a escola deve desenvolver o pensamento crítico e o letramento em IA, priorizando o processo de aprendizagem e as competênc...

 Imagem reproduzida de https://www.solidworks.com/pt-br/product/3dexperience-works-simulation
Tecnologia Há 2 horas

Engenharia na nuvem encontra o chão de fábrica e muda o jogo

A digitalização da engenharia industrial no Brasil está entrando em uma nova fase, e ela não vem apenas da evolução dos softwares, mas da forma com...

 Magnific
Tecnologia Há 2 horas

Mercado de ERP avança com nuvem, IA e Indústria 4.0

A Grand View Research projeta que o mercado global de software ERP atinja US$ 157,1 bilhões até 2033, impulsionado pela digitalização, computação e...

 Divulgação Modocon
Tecnologia Há 3 horas

IA: a citação de hoje pode sumir amanhã, diz CEO da Modocon

Metade dos consumidores online buscam informações por IA, mas a menção de marcas nessas ferramentas é altamente volátil. Especialistas apontam que ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
19° Sensação
3.7 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

A luta do varejo físico contra o rebaixamento
Educação Há 20 minutos

Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni segundo semestre
Justiça Há 20 minutos

Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares
Senado Federal Há 20 minutos

CDH aprova diretriz de atendimento de criança vítima de violência sexual no SUS
Tecnologia Há 56 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,03%
Euro
R$ 5,82 +0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,444,03 +0,57%
Ibovespa
175,744,06 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias