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Incêndio destrói parte de residência de madeira em Frederico Westphalen

Casa foi atingida pelas chamas no Bairro Industrial e mobilizou o Corpo de Bombeiros; ninguém ficou ferido.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informaçoes Cidade Regional
14/07/2026 às 09h04
Incêndio destrói parte de residência de madeira em Frederico Westphalen
(Foto: Reprodução / Captura / Vídeo / Cidade Regional)

Uma residência de madeira foi parcialmente destruída por um incêndio na noite de segunda-feira (13), na Rua Antônio Dionésio Ceolin, nº 707, no Bairro Industrial, em Frederico Westphalen. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas e impedir que o fogo atingisse um imóvel localizado ao lado.

Segundo a corporação, quando a equipe chegou ao endereço, a casa, com cerca de 70 metros quadrados, já estava completamente tomada pelo fogo, que saía pelo telhado. Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram duas linhas de mangueiras, concentrando os esforços para conter a propagação das chamas.

Ainda conforme os bombeiros, o incêndio se alastrou pelo forro e pela cobertura da residência, provocando danos significativos na parte superior do imóvel e destruindo diversos móveis existentes no interior da casa. Após extinguir o fogo, a guarnição realizou o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

Apesar dos prejuízos materiais registrados, ninguém ficou ferido. As circunstâncias que deram origem ao incêndio ainda serão investigadas para determinar a causa da ocorrência.

 

 

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