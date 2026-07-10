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Orquestra Chinesa de Shanghai apresenta “Cores da China”

Orquestra se apresenta pela primeira vez no Brasil como parte integrante da programação oficial do Ano Cultural Brasil–China 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/07/2026 às 21h21
Orquestra Chinesa de Shanghai apresenta “Cores da China”
Divulgação Orquestra Chinesa de Shanghai

Parte integrante da programação cultural oficial do Ano Cultural Brasil–China 2026, a Orquestra Chinesa de Shanghai chega em julho ao Brasil para suas primeiras apresentações no país. Fundada em 1952, é uma das primeiras orquestras modernas dedicadas à música tradicional chinesa do país.

A turnê passará pelo Rio de Janeiro (30 de julho, Sala Cecília Meirelles), São Paulo (1º de agosto, Teatro B32), Brasília (4 de agosto, Teatro Planalto), Belo Horizonte (6 de agosto, Palácio das Artes), Curitiba (9 de agosto, Capela Santa Maria Espaço Cultural) e Porto Alegre (11 de agosto, Teatro Simões Lopes Neto).

Apresentada por GWM com patrocínio da SPIC Brasil, a turnê é uma realização da Interlúdio, Ministério da Cultura - Governo do Brasil - Do lado do povo Brasileiro, com produção da DELLARTE. Os ingressos já estão à venda em DELLARTE.

O intercâmbio cultural ocorre em um momento de fortalecimento das relações entre Brasil e China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2026, a GWM celebra três anos de operação no país, com destaque para a produção local de veículos em Iracemápolis e para a vice-liderança nas vendas de veículos eletrificados no mercado brasileiro.

"A GWM tem orgulho de apoiar iniciativas que aproximam culturas e criam conexões significativas com a sociedade. Receber no Brasil a Orquestra Chinesa de Shanghai, em um momento tão simbólico das relações entre os dois países, reforça nosso compromisso de contribuir para intercâmbios que gerem impacto positivo por meio da cultura", afirma Thiago Sugahara, Gerente de ESG e Relacionamento com Stakeholders da GWM Brasil.

Cores da China

Cocriado pela Orquestra Chinesa de Shanghai e pelo Tencent Music Entertainment Group, “Cores da China” é um concerto que integra a música tradicional com um olhar contemporâneo sobre a herança cultural do país. O programa estreou no 39º Festival Internacional de Música Primavera de Shanghai, em 2024, abrindo um novo caminho no campo da música tradicional.

Inspirado pela filosofia da civilização chinesa, o concerto extrai a essência das cores tradicionais a partir de poemas chineses antigos de diferentes dinastias, tudo apresentado sob uma ótica que une a história à modernidade.

Na tradição estética chinesa, as cores carregam significados simbólicos ligados à natureza, espiritualidade, equilíbrio e passagem do tempo, conceitos que servem como eixo poético para o concerto.

“Cores da China” apresenta nove obras originais com distintas concepções artísticas, cada uma inspirada em uma cor tradicional chinesa e interpretada por instrumentos tradicionais que traduzem a beleza das cores por meio da poesia e da música:

A Cor da Primeira Aurora (Sheng) – Inspirada na Ode ao Penhasco Vermelho, de Su Shi, da Dinastia Song do Norte (960–1127)

Amarelo Brilhante (Novo Dizi & Konghou) – Inspirada nos Cinco Sonetos dedicados a Yin Mingzuo após um feliz reencontro, de Li Bai, da Dinastia Tang (608–907)

Vermelho Sensual (Zheng) – Inspirada em Primavera na Torre de Jade, de Yan Jidao, da Dinastia Song (960–1127)

A Cor do Lótus (Ruans) – Inspirada em Yuan Hou, de Long Fu, da Dinastia Yuan (1271–1368)

Roxo Claro (Erhu) – Inspirada em Azaleias, de Liu Chang, da Dinastia Song do Norte (960–1127)

Azul Suave (Pipa) – Inspirada em poemas de Yelü Chucai, da Dinastia Yuan (1271–1368)

Crepúsculo Misterioso (Tambores Chineses) – Inspirada em Celebrando a Longevidade pelos Nobres no Festival Qingming, de Wang Yucheng, da Dinastia Song do Norte (960–1127)

Cor do Chá (Suona) – Inspirada em Despedida do Mestre Liangyu em seu retorno à Montanha Kunlun, de Mei Yaochen, da Dinastia Song do Norte (960–1127)

Cores Elegantes (Conjunto Instrumental) – Inspirada em Contemplando ao Longe, de Zhang Yunlong, da Dinastia Qing (1644–1912)

Turnê Oficial da Programação do Ano Cultural Brasil-China 2026

Apresenta: Ministério da Cultura e GWM
Patrocínio: SPIC
Produção: Dellarte
Realização: Interlúdio, Ministério da Cultura - Governo do Brasil - Do lado do povo brasileiro
Programa: “Cores da China”
Duração: 70 minutos, sem intervalo
Classificação indicativa: 10 anos
Vendas: DELLARTE

Rio de Janeiro
Local: Sala Cecília Meireles - Rua da Lapa, 47 – Lapa
Data: 30/07/2026 – 19h (quinta-feira)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

São Paulo
Local: Teatro B32 - R. Lício Nogueira, 92 – Itaim Bibi
Data: 01/08/2026 – 20h (sábado)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

Brasília
Local: Sala Martins Pena – Teatro Planalto: Via N2 Eixo Monumental – Setor Cultural Norte
Data: 04/08/2026 – 20h (terça-feira)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

Belo Horizonte
Local: Palácio das Artes - Av. Afonso Pena, 1537 – Centro
Data: 06/08/2026 – 20h (quinta-feira)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

Curitiba
Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural - Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro
Data: 09/08/2026 – 19h (domingo)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

Porto Alegre
Local: Teatro Simões Lopes Neto - Rua Riachuelo, 1089 – Centro Histórico
Data: 11/08/2026 – horário a confirmar (terça-feira)
Preço único: R$ 150,00
Ingressos populares: R$ 50,00

Sobre a DELLARTE

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há mais de 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil atrações do cenário cultural ao redor do mundo.

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