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Pr. Pedro Medina reúne público com Pr. Paul Enenche em SP

O apóstolo Pedro Medina promoveu a Cruzada Fogo do Avivamento, realizada durante dois dias no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, reunindo partici...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/07/2026 às 20h10
Pr. Pedro Medina reúne público com Pr. Paul Enenche em SP
Assessoria FDR.

Cruzada no Ginásio da Portuguesa reúne multidão e tem vigília com Pedro Medina e Paul Enenche

Evento realizado durante dois dias na capital paulista reuniu fiéis, líderes cristãos e pastores de diversas regiões do país. A programação contou com a participação do pastor nigeriano Dr. Paul Enenche após a regularização de seu visto de entrada no Brasil.

SÃO PAULO — A Cruzada Fogo do Avivamento foi realizada durante dois dias no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, reunindo participantes de diferentes estados brasileiros em uma programação voltada à pregação, momentos de oração, louvor e comunhão entre líderes e fiéis.

O evento foi promovido pelo apóstolo Pedro Medina e contou, no segundo dia, com a participação do pastor nigeriano Dr. Paul Enenche, fundador da Dunamis International Gospel Centre, na Nigéria. A presença do líder religioso ocorreu após a regularização dos procedimentos relacionados ao seu visto de entrada no Brasil.

Segundo a organização, a liberação ocorreu após articulação junto aos órgãos competentes, permitindo o cumprimento da agenda ministerial prevista para o país.

Programação foi mantida durante os dois dias

Mesmo antes da chegada de Paul Enenche, a programação ocorreu normalmente sob a condução do apóstolo Pedro Medina, reunindo participantes em momentos de oração, louvor e ministrações.

Durante o evento, participantes compartilharam testemunhos relacionados a experiências vividas durante as reuniões. Segundo a organização, foram apresentados relatos de pessoas que atribuíram curas físicas, mudanças em seu estado de saúde e outras experiências às orações realizadas durante a programação.

Entre os testemunhos apresentados, uma família relatou que uma criança, que utilizava sonda urinária havia cerca de dois anos, voltou a urinar normalmente após as orações realizadas durante o evento. Também foram compartilhados relatos de participantes que afirmaram ter recuperado a audição ou apresentado melhora em dificuldades de mobilidade.

A organização informou ainda que uma participante relatou alterações em sua arcada dentária durante a programação, caso que, segundo os organizadores, foi observado por profissionais presentes no evento. Os relatos apresentados correspondem aos testemunhos compartilhados pelos participantes e refletem suas declarações.

Participação de Paul Enenche

Após sua chegada ao Brasil, Paul Enenche participou da programação ao lado de Pedro Medina. A organização informou que sua presença era aguardada pelo público desde o início da cruzada.

No segundo dia, as atividades se estenderam até aproximadamente 3h da manhã, em formato de vigília, reunindo os participantes em momentos de oração, adoração e mensagens ministradas pelos dois líderes religiosos.

Encontro reuniu líderes cristãos

Além do público presente, a cruzada contou com a participação de pastores e líderes cristãos de diferentes regiões do Brasil.

Segundo a organização, mais de dois mil exemplares de livros voltados à formação ministerial foram distribuídos gratuitamente aos pastores participantes como forma de incentivo à capacitação de lideranças.

Próxima mobilização

Durante a programação, Pedro Medina anunciou que a organização pretende realizar uma nova mobilização na cidade de São Paulo, com previsão de ocorrer no estádio do Pacaembu. A data e outras informações deverão ser divulgadas posteriormente pelos canais oficiais do ministério.

A Cruzada Fogo do Avivamento teve entrada gratuita e integrou a agenda de eventos promovidos pelo ministério liderado por Pedro Medina, reunindo participantes de diversas regiões do país em dois dias de programação na capital paulista.

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