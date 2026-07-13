Sobe para 700 o número de desalojados após temporal em Eldorado do Sul

Ao menos 180 casas foram danificadas e 700 pessoas ficaram desalojadas após o temporal que atingiu Eldorado do Sul na manhã de sábado (11). O novo balanço foi divulgado pela Defesa Civil municipal no início da noite deste domingo (12).

A prefeitura de Eldorado do Sul já havia decretado situação de emergência em razão do evento climático na tarde de sábado. Um abrigo emergencial chegou a ser montado pela prefeitura, mas o espaço não havia recebido desabrigados ou desalojados até a última atualização desta reportagem.

Neste domingo, os trabalhos das equipes da Defesa Civil municipal foram concentrados na distribuição de telhas e água potável, disponibilizada por meio de caminhões-pipa, segundo Mario Rocha, coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul.

— O foco é a distribuição de telhas e água potável para o abastecimento de famílias. Muitas delas dependem de poços artesianos e caixas comunitárias, então esses caminhões serão fundamentais para entregar a água — pontuou Rocha, durante o dia.

A ajuda é destinada ao Parque Eldorado, localidade mais afetada pelo vento forte e granizo. Conforme a Defesa Civil do município, os caminhões-pipa foram enviados pela Defesa Civil Estadual e pela Defesa Civil de Porto Alegre.

Segundo a Defesa Civil do Estado, 1.776 telhas estavam sendo repassadas ao município. Conforme Rocha, ao todo, 2 mil telhas foram entregues aos moradores.

Nesta segunda-feira (13), as equipes devem iniciar a doação de kits de limpezas e cestas básicas.

Os estragos

No início da noite deste domingo, o coordenador da Defesa Civil de Eldorado atualizou os números: