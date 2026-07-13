Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Cirurgião de Floripa contextualiza complementos ao facelift

Publicações em cirurgia plástica discutem o facelift associado a procedimentos complementares, como abordagem cervical profunda, enxertia de gordur...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 12h45
Cirurgião de Floripa contextualiza complementos ao facelift
Agência Karambola

Leandro Tomita, cirurgião plástico (CRM/SC 12154, RQE 16316) e CEO do Instituto Libertà, analisou publicações recentes sobre facelift e procedimentos complementares, destacando a importância de uma abordagem integrada da face e do pescoço. Os artigos, publicados na revista Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, apresentam dados de estudos retrospectivos que investigam combinações técnicas e seus resultados. O rejuvenescimento facial cirúrgico tem sido discutido pela literatura médica a partir de uma visão integrada da face, do pescoço, do volume facial e da qualidade da pele. Artigos publicados na Plastic and Reconstructive Surgery Global Open descrevem que o facelift pode ser planejado em associação com procedimentos complementares, conforme análise anatômica individual e objetivos clínicos bem definidos.

É nesse contexto que Leandro Tomita contextualiza os estudos disponíveis sobre facelift, deep neck, enxertia de gordura, laser de erbium, blefaroplastia, lip lift, microfat e nanofat. A abordagem não parte da ideia de uma combinação obrigatória, mas da leitura dos artigos científicos que avaliam diferentes camadas do envelhecimento facial.

Facelift e reposicionamento profundo dos tecidos

Um estudo retrospectivo com 225 pacientes avaliou facelifts sub-SMAS associados, em diferentes grupos, a procedimentos como blefaroplastias, laser resurfacing, lifting endoscópico da fronte e enxertia de gordura. O artigo descreve o uso de uma técnica sub-SMAS com platismoplastia em três vetores e injeção de gordura como parte do planejamento de rejuvenescimento facial e cervical.

Essa publicação também relata que a liberação de ligamentos de retenção pode otimizar a mobilização do SMAS. No mesmo estudo, a complicação mais frequente foi neuropraxia temporária, e 7% dos pacientes retornaram para um facelift secundário no período analisado. Esses dados ajudam a manter a discussão em tom técnico, sem promessa de resultado e com reconhecimento dos limites da literatura.

Procedimentos complementares ao facelift

Outro artigo, voltado especificamente aos procedimentos complementares no rejuvenescimento facial, aponta que o facelift evoluiu para além do conceito isolado de lifting. A publicação discute o preenchimento de compartimentos de gordura superficiais e profundos, a transição pálpebra-bochecha, a região perioral, o lip lift, os peelings e o laser resurfacing como recursos que podem ser considerados conforme a avaliação facial.

O mesmo estudo indica que algumas regiões centrais da face não são tratadas adequadamente apenas pelo facelift. Por isso, a análise dos compartimentos de gordura, da pele, das pálpebras e da região perioral pode orientar a indicação de técnicas complementares, quando houver necessidade clínica e segurança para associação.

Deep neck e análise das camadas do pescoço

No pescoço, a discussão técnica envolve estruturas superficiais, intermediárias e profundas. Um estudo retrospectivo com 641 pacientes submetidos a deep neck sculpture relata que a técnica incluiu abordagem das glândulas submandibulares, dos ventres anteriores dos músculos digástricos, da gordura central, da gordura interplatismal e da gordura cervical lateral.

A publicação também aponta complicações relevantes, como seroma, neuropraxia marginal mandibular temporária e hematomas, além de ressaltar que estudos prospectivos maiores são necessários para investigar taxas reais de complicação em comparação com outras técnicas. Essa ressalva é importante para uma comunicação equilibrada e tecnicamente responsável.

Qualidade da pele, microfat e nanofat

A qualidade da pele também aparece como tema complementar ao facelift. Um estudo com 20 pacientes avaliou Morpheus8 de baixa energia associado ao nanofat grafting em rejuvenescimento facial. A pesquisa observou melhora em textura, luminosidade, visibilidade de poros e rugas finas em áreas avaliadas, mas também registrou que estudos prospectivos, controlados e maiores são necessários para confirmar os achados. Tomita contextualiza, a partir dos artigos, que cada recurso apresenta um papel diferente no planejamento. O facelift e o deep neck se relacionam ao reposicionamento e ao contorno. O laser de erbium aparece na literatura como recurso para resurfacing. O microfat e o nanofat são discutidos em contextos de volume, qualidade da pele e potencial regenerativo, sempre com indicação individualizada.

Avaliação individualizada e limites da evidência

Os estudos analisados sustentam uma mensagem comum: procedimentos complementares podem participar do planejamento do rejuvenescimento facial, mas não substituem a avaliação clínica individual. Idade, qualidade da pele, volume facial, flacidez, anatomia do pescoço, histórico médico, tempo cirúrgico e recuperação precisam ser considerados antes da definição de qualquer associação.

Dessa forma, a discussão sobre facelift, deep neck, blefaroplastia, lip lift, laser de erbium, microfat e nanofat deve permanecer informativa, técnica e baseada em artigos científicos. A literatura contribui para contextualizar possibilidades, limites e critérios de indicação, sem transformar técnicas em promessas ou padrões universais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Canon
Tecnologia Há 34 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026

Multinacional japonesa estará no evento em parceria com a IOTEC — empresa que comercializa peças para reposição de impressoras e equipamentos de in...

 Divulgação Douglas Santana
Tecnologia Há 1 hora

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

No Brasil, sistema batizado de Alice já analisou mais de R$ 30 bi em compras públicas; arquiteto de software especialista em auditoria digital come...

 Talls Solutions/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Engenheira do Senna Tower assume Chapter Brasil do CVU

Stéphane Domeneghini, responsável técnica pela torre residencial de mais de 550 metros em construção em Balneário Camboriú, vai liderar o capítulo ...

 IA GPT
Tecnologia Há 2 horas

IA reduz erros que entregavam golpistas em fraudes

Criminosos usam inteligência artificial para criar mensagens, roteiros e documentos falsos com aparência legítima, simulando pessoas conhecidas, o ...

 Rafael Lima Caixeta (Agir)
Tecnologia Há 3 horas

Gestão Agir adota padrão global de saúde digital no SUS

Maturidade digital em hospitais públicos geridos pela Agir reforça segurança do paciente, com checagem à beira-leito, prontuário eletrônico unifica...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 25 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias