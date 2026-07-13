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Startup de Florianópolis quer transformar setor de limpeza

A startup catarinense Avalo Home, parte do grupo JL Soares, quer transformar o setor de limpeza residencial de alto padrão unindo tecnologia e serv...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 14h31
Startup de Florianópolis quer transformar setor de limpeza
Cat Han / Unsplash

A startup catarinense Avalo Home nasceu com a proposta de profissionalizar o mercado de limpeza residencial e de imóveis destinados à locação por temporada, apostando em tecnologia, padronização de processos e capacitação de profissionais para elevar a qualidade dos serviços prestados.

Com sede em Florianópolis, a empresa atua como uma plataforma que conecta clientes a profissionais previamente selecionados, buscando oferecer maior previsibilidade, segurança e eficiência em um segmento que, tradicionalmente, ainda é marcado pela informalidade. Segundo a empresa, o modelo foi desenvolvido para atender tanto proprietários de residências quanto anfitriões de imóveis de temporada, um mercado impulsionado pelo crescimento das plataformas de hospedagem e pela demanda por serviços recorrentes de limpeza e preparação dos imóveis.

A Avalo Home afirma que seu diferencial está na combinação entre tecnologia, protocolos operacionais e acompanhamento da experiência do cliente. A proposta é transformar a limpeza em um serviço estruturado, com padrões definidos de atendimento, reduzindo problemas comuns como ausência de profissionais, falta de padronização e dificuldade de contratação.

Outro foco da startup é a valorização dos profissionais de limpeza. A empresa destaca que investe em processos de seleção, treinamento e desenvolvimento, defendendo que a profissionalização da atividade beneficia tanto quem presta o serviço quanto quem o contrata. Para a empresa, a qualificação da mão de obra é um dos principais fatores para elevar o nível de confiança do setor e melhorar a experiência dos consumidores.

Além do segmento residencial, a Avalo Home direciona parte de sua operação ao mercado de locações por temporada, oferecendo serviços voltados à preparação de imóveis entre reservas, organização dos ambientes e suporte operacional aos anfitriões. O crescimento desse mercado nos últimos anos ampliou a demanda por soluções capazes de garantir rapidez na troca de hóspedes e manutenção de padrões consistentes de limpeza.

A startup também busca posicionar a limpeza como um serviço estratégico para a gestão patrimonial e para a experiência dos usuários dos imóveis, defendendo que processos padronizados e atendimento profissional podem gerar ganhos de eficiência para proprietários e administradores.

Grupo reúne negócios em tecnologia, educação e inteligência estratégica

A Avalo Home integra um grupo empresarial liderado pelo empreendedor JL Soares, que também está à frente da Perseu Counterintelligence. A empresa atua no segmento de inteligência estratégica, gestão de crises, análise comportamental, contrainteligência corporativa e consultoria para organizações e famílias empresárias envolvidas em conflitos complexos. Segundo a própria Perseu, sua atuação combina métodos de inteligência, análise de riscos, estratégia jurídica e gestão de informações para apoiar processos de tomada de decisão em ambientes de alta complexidade.

Outro empreendimento do grupo é a Leyla School, iniciativa voltada à formação e ao desenvolvimento de competências em áreas como liderança, estratégia, inteligência, comportamento humano e educação executiva. A escola busca oferecer programas de capacitação para profissionais e organizações, reunindo conteúdos voltados ao desenvolvimento de habilidades analíticas, gestão e tomada de decisão.

Com empresas atuando em segmentos distintos, o grupo concentra sua estratégia na criação de soluções baseadas em processos, tecnologia, conhecimento especializado e desenvolvimento de pessoas, conectando iniciativas nas áreas de serviços, educação e inteligência empresarial.

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