Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Duplicata escritural inicia nova fase no mercado brasileiro

Sistema do Banco Central digitaliza títulos e promete mais segurança, transparência e acesso ao crédito para empresas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 16h16
Duplicata escritural inicia nova fase no mercado brasileiro
Imagem do Magnific/drobotdean

Desde o dia 30 de junho de 2026, o Banco Central passou a disponibilizar oficialmente o Ecossistema de Duplicatas Escriturais, substituindo o modelo físico por registros eletrônicos e trazendo maior segurança, rastreabilidade e transparência às operações com recebíveis.

A medida regulamenta a Lei nº 13.775 de 2018, marcando um novo passo na digitalização do mercado financeiro brasileiro. A implementação obrigatória será gradual e deve se estender até junho de 2028, permitindo que empresas se adaptem ao novo cenário. Agora, a duplicata escritural passa a ser registrada em entidades escrituradoras autorizadas, centralizando dados, evitando duplicidade e permitindo o acompanhamento digital de toda a transação, desde a emissão até a liquidação. Segundo Manuel Robalinho, SAP mentor da MakeValue, a medida deve transformar a gestão financeira das empresas, ampliando o acesso ao crédito e reduzindo riscos de fraude.

"O Banco Central busca trazer eficiência, transparência e, principalmente, democratização do crédito para o ambiente de negócios brasileiro. A medida elimina a assimetria de dados e estimula a competitividade entre bancos e fintechs, reduzindo o custo de capital e facilitando a antecipação de recebíveis para as empresas", afirma.

O executivo avalia que o impacto da implementação será significativo tanto no contas a pagar quanto no contas a receber: "Do lado de quem paga, o time financeiro terá uma janela estreita de tempo para analisar e manifestar o aceite ou a recusa de um título cedido pelo fornecedor ao mercado. O estouro desse prazo gera o chamado ‘aceite tácito’, obrigando juridicamente a empresa a pagar o novo credor, mesmo se houver divergências comerciais posteriores. No contas a receber, a rotina exige escrituração e atualização de status em tempo real para permitir que o mercado visualize e negocie os ativos sem fricção operacional", detalha.

A segurança é outro ponto central. De acordo com Robalinho, a fraude mais comum no mercado tradicional é a duplicata fria ou a venda do mesmo título para múltiplas instituições financeiras.

"O novo modelo elimina esse risco por meio da unicidade do título. Uma vez registrada na escrituradora, a duplicata fica vinculada à sua respectiva Nota Fiscal Eletrônica e qualquer alteração de titularidade, gravame ou bloqueio é atualizada instantaneamente no ecossistema por meio de APIs e Webhooks. Se o título foi cedido, o sistema trava novas negociações daquele mesmo ativo", explica.

Diante desse panorama, a tecnologia se consolida como um motor essencial para garantir conformidade e eficiência. Tentar controlar prazos de contestação, assinaturas de contratos de cessão e cruzamento de NF-e manualmente em um ambiente com alto volume de títulos pode se tornar inviável.

"A tecnologia conecta os sistemas de gestão internos diretamente às registradoras via API. Essas plataformas robustas conseguem ler as tabelas financeiras, rodar verificações automáticas e aplicar regras de negócio para aceitar ou recusar títulos por decurso de prazo de forma 100% automatizada", destaca Robalinho.

Apoio às empresas

A MakeValue tem atuado para apoiar empresas na adequação às novas exigências regulatórias, ao oferecer solução capaz de conectar a infraestrutura das registradoras aos ERPs das companhias.

"Embora tenhamos expertise consolidada e certificações nativas para o ecossistema SAP, atendendo a landscapes complexos como ECC e S/4HANA, nossa plataforma foi desenhada sob o conceito de flexibilidade arquitetônica", pontua.

A empresa oferece integração universal, automação de ponta a ponta, mitigação de riscos de pagamento e segurança alinhada aos padrões corporativos. A solução da MakeValue captura duplicatas escrituradas contra o CNPJ da empresa e dispara workflows automáticos de aceite ou recusa baseados em parâmetros e regras de negócio. A atualização ocorre em tempo real no status dos títulos no contas a pagar assim que a escrituradora sinaliza um evento de gravame ou cessão de direitos, garantindo que o fluxo financeiro seja direcionado exatamente para o beneficiário final correto.

O executivo menciona que, embora a agenda de digitalização do Banco Central seja contínua e acelerada, a empresa segue expandindo seus algoritmos de conciliação para suportar as próximas fases do ecossistema de recebíveis, como a interoperabilidade total de contratos entre múltiplas registradoras.

"Também estamos preparando nossa camada de mensageria nativa para futuras moedas digitais e contratos inteligentes, como o Pix Automático e o Drex, assegurando que nossos clientes operem sempre na fronteira da conformidade e da máxima performance financeira", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://makevalue.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Canon
Tecnologia Há 31 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026

Multinacional japonesa estará no evento em parceria com a IOTEC — empresa que comercializa peças para reposição de impressoras e equipamentos de in...

 Divulgação Douglas Santana
Tecnologia Há 1 hora

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

No Brasil, sistema batizado de Alice já analisou mais de R$ 30 bi em compras públicas; arquiteto de software especialista em auditoria digital come...

 Talls Solutions/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Engenheira do Senna Tower assume Chapter Brasil do CVU

Stéphane Domeneghini, responsável técnica pela torre residencial de mais de 550 metros em construção em Balneário Camboriú, vai liderar o capítulo ...

 IA GPT
Tecnologia Há 2 horas

IA reduz erros que entregavam golpistas em fraudes

Criminosos usam inteligência artificial para criar mensagens, roteiros e documentos falsos com aparência legítima, simulando pessoas conhecidas, o ...

 Rafael Lima Caixeta (Agir)
Tecnologia Há 3 horas

Gestão Agir adota padrão global de saúde digital no SUS

Maturidade digital em hospitais públicos geridos pela Agir reforça segurança do paciente, com checagem à beira-leito, prontuário eletrônico unifica...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 25 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias