Liberty lança MedSeek, assistente de IA para a saúde

A inteligência artificial vem transformando a área da saúde ao ampliar o acesso à informação e apoiar profissionais em suas rotinas clínicas. Segundo a pesquisa TIC Saúde 2025, a tecnologia já é utilizada por 18% dos estabelecimentos de saúde no Brasil. Entre as soluções adotadas, os modelos de IA generativa lideram o uso, presentes em 76% das instituições. Na sequência aparecem a mineração de texto (52%) e a automação de processos (48%).

Com o avanço da inteligência artificial na prática clínica e na educação em saúde, cresce também a demanda por ferramentas capazes de oferecer informações rápidas, confiáveis e fundamentadas em evidências. É nesse contexto que a Liberty Health lança o MedSeek, um assistente de inteligência artificial desenvolvido para médicos, estudantes de Medicina, clínicas, hospitais e universidades. A plataforma reúne literatura científica, livros médicos, protocolos oficiais e recursos avançados de IA para apoiar a busca por informações confiáveis e fundamentadas.

"O conhecimento médico evolui em um ritmo cada vez mais acelerado, tornando difícil acompanhar todas as novas evidências apenas pela leitura tradicional. O MedSeek funciona como um copiloto, ajudando médicos e estudantes a localizar evidências científicas de forma rápida, organizada e confiável, sem substituir o julgamento clínico. A decisão final permanece sempre sob responsabilidade do profissional de saúde", explica José Carlos Vasconcellos, CEO da Liberty Health.

A ferramenta utiliza modelos avançados de linguagem, arquitetura de recuperação aumentada por busca (RAG), processamento de linguagem natural (NLP) e agentes especializados para pesquisar, analisar e organizar informações em poucos segundos, sempre apresentando as referências que embasam cada resposta.

Entre os recursos disponíveis estão a pesquisa em artigos científicos, a consulta aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS, a tradução de referências internacionais, a análise de imagens e documentos médicos, a geração automática de questões para estudo, a memória de contexto e a organização de anotações.

Interface moderna

A experiência de uso é simples e intuitiva. Ao receber uma pergunta, a plataforma identifica automaticamente as fontes mais relevantes, realiza uma investigação estruturada e apresenta uma resposta acompanhada das referências utilizadas. "Mostramos todo o caminho percorrido pela inteligência artificial para chegar àquela conclusão, indicando as fontes consultadas e as evidências que sustentam cada informação. Essa transparência permite que médicos e estudantes validem o conteúdo com mais segurança e confiança", destaca o CEO da Liberty Health.

O Evidence+ amplia essas funcionalidades ao apresentar imagens de referência que facilitam a compreensão de conceitos, exames e procedimentos. Além disso, ao clicar em uma dessas imagens, o usuário pode abrir um chat exclusivo para fazer perguntas, solicitar explicações detalhadas e aprofundar a análise do conteúdo específico, mantendo a conversa principal organizada e sem interferências.

O MedSeek já conta com cerca de mil usuários cadastrados, entre médicos, estudantes, gestores e instituições de saúde. A versão Pro está disponível gratuitamente por tempo limitado para que novos usuários possam conhecer os recursos da plataforma.

Mais informações disponíveis em: https://medseek.com.br/

Sobre o Liberty Group

O Liberty Group é referência em inovação tecnológica para os setores público e privado da saúde no Brasil. Por meio de suas três verticais de atuação — Liberty Health, Liberty Tech e Liberty Beyond — desenvolve soluções que impulsionam a transformação digital do ecossistema de saúde, integrando gestão hospitalar, interoperabilidade de dados, inteligência artificial e tecnologias emergentes para ampliar a eficiência, a segurança e a qualidade da assistência.