Prefeitura de Miraguaí esclarece que Conselho Tutelar segue com veículo novo à disposição
Administração informa que carro leiloado foi substituído por veículo zero quilômetro e que mudança ocorreu apenas na forma de utilização
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
10/07/2026 às 10h52
A Prefeitura de Miraguaí divulgou um esclarecimento após a circulação de informações nas redes sociais sobre o leilão de um veículo utilizado pelo Conselho Tutelar. Conforme a Administração Municipal, o setor continua sendo atendido normalmente e não houve interrupção nos serviços prestados.
O veículo leiloado, um Citroën, foi retirado da frota devido aos elevados custos de manutenção. Em substituição, o município adquiriu dois veículos novos, sendo que um deles permanece à disposição da Secretaria para atender as demandas do Conselho Tutelar e da Assistência Social.
Segundo a Prefeitura, o automóvel segue disponível para o atendimento das atividades da pasta, sempre que houver necessidade de deslocamento, mediante acionamento do motorista responsável.
A Administração Municipal reforça que o Conselho Tutelar não ficou sem veículo e que a substituição faz parte do processo de renovação da frota, garantindo a continuidade dos atendimentos à população, agora com mais conforto e segurança.
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