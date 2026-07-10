Palmitinho instala rede trifásica e beneficia mais de 20 famílias

Uma nova rede de distribuição de energia elétrica entrou em operação nesta quinta-feira (9) na RST-472, em Palmitinho. A obra contemplou a instalação de uma estrutura trifásica na comunidade de Linha Negrini, levando melhorias no fornecimento de energia para mais de 20 famílias da localidade.

A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Palmitinho e a Rio Grande Energia (RGE). Conforme informado, todos os custos da obra foram assumidos pela concessionária, sem necessidade de investimento por parte do município.

A implantação da rede atende a uma antiga demanda dos moradores da comunidade, que enfrentavam limitações na capacidade do sistema elétrico existente. Com a modernização, a expectativa é reduzir oscilações no fornecimento e oferecer maior estabilidade, segurança e qualidade na distribuição de energia.

Além de beneficiar as residências, a nova infraestrutura amplia a capacidade de atendimento das propriedades rurais, criando melhores condições para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e para a utilização de equipamentos que exigem maior carga elétrica.



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