Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

NOAA eleva para 81% a probabilidade de um Super El Niño até o fim de 2026e de um Super El Niño até o fim de 2026

Nova projeção aponta maior risco de um fenômeno de grande intensidade, com potencial para ampliar o volume de chuvas e aumentar as chances de enchentes no Rio Grande do Sul.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
10/07/2026 às 09h25 Atualizada em 10/07/2026 às 09h31
NOAA eleva para 81% a probabilidade de um Super El Niño até o fim de 2026e de um Super El Niño até o fim de 2026
(Foto: Defesa Civil )

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) divulgou uma nova atualização climática nesta quinta-feira (9), indicando um aumento expressivo na probabilidade de ocorrência de um El Niño de intensidade muito elevada nos últimos meses de 2026. A previsão acende um sinal de atenção, principalmente para o Sul do Brasil, onde o fenômeno costuma favorecer episódios de chuva acima da média.

Segundo o relatório, existe agora uma chance de 81% de que a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial ultrapasse em pelo menos 2°C a média histórica, cenário conhecido como Super El Niño. Na estimativa anterior, essa probabilidade era de 63%, demonstrando uma piora significativa nas perspectivas para o restante do ano.

O boletim da NOAA destaca que, caso essa projeção se confirme, o episódio poderá figurar entre os mais intensos registrados desde o início da série histórica, em 1950. Embora eventos dessa magnitude não provoquem exatamente os mesmos efeitos em todas as regiões, eles aumentam de forma considerável a possibilidade de ocorrência de impactos climáticos característicos, como temporais, enchentes e deslizamentos de terra.

Outro fator que preocupa os especialistas é a expectativa de longa duração do fenômeno. Conforme a NOAA, há 97% de probabilidade de que o El Niño permaneça ativo até o início da primavera de 2027 no Hemisfério Norte, período correspondente ao outono no Hemisfério Sul.

Para o hidrólogo Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a permanência prolongada do fenômeno representa um dos aspectos mais preocupantes da nova previsão. Segundo ele, quanto maior o tempo de atuação do El Niño, mais prolongado será o período de risco elevado para eventos extremos no Estado.

Estudos desenvolvidos pelo IPH apontam que, durante anos de El Niño, a probabilidade de grandes cheias no Rio Grande do Sul pode dobrar. Isso significa que enchentes consideradas raras passam a ter uma frequência significativamente maior, aumentando a necessidade de monitoramento constante.

Diante do novo cenário, especialistas reforçam a importância de que órgãos públicos e o setor privado mantenham ações preventivas, como atualização dos planos de contingência, intensificação do monitoramento meteorológico, emissão de alertas antecipados e continuidade das obras de contenção contra enchentes.

Atualmente, a região do Pacífico utilizada como referência para acompanhar o fenômeno já apresenta temperatura 1,2°C acima da média, caracterizando um El Niño de intensidade moderada. Além disso, medições indicam que as águas abaixo da superfície continuam aquecendo, condição que costuma impulsionar ainda mais o fortalecimento do fenômeno nos próximos meses.

Classificação do El Niño:

 * Fraco: aquecimento entre 0,5°C e 0,9°C;

 * Moderado: de 1,0°C a 1,4°C;

 * Forte: de 1,5°C a 1,9°C;

 * Muito forte (Super El Niño): 2,0°C ou mais acima da média histórica.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jalmo Há 8 horas

A cidade que já não me conhecia

Um viagem na imaginação

 (Foto: Royalty-free / Lidia Lykova)
Bem-Estar Animal Há 11 horas

MTG reforça normas para garantir proteção dos animais em rodeios e eventos campeiros no RS

Nova portaria amplia a responsabilidade de organizadores e participantes, prevê punições para casos de maus-tratos e fortalece a fiscalização nas competições tradicionalistas.

 (Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Derrubadas)
INCLUSÃO SOCIAL Há 1 dia

CRAS de Derrubadas amplia atividades e leva oficina de crochê para adolescentes

Nova iniciativa integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, incentivando a criatividade, a interação e o resgate de tradições culturais.

 (Foto: Divulgação / Site Oficial)
MUSICA EM LUTO Há 1 dia

Morre aos 75 anos Bonnie Tyler, ícone do rock e pop dos anos 1980

A artista galesa faleceu em Portugal após enfrentar complicações de saúde.

 (Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação / Três Passos News)
CASO RARO Há 1 dia

Bezerro nasce sem cauda em propriedade rural de Tiradentes do Sul e chama a atenção

Animal veio ao mundo com uma anomalia congênita, mas apresenta bom estado de saúde e desenvolvimento, segundo o proprietário.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Esportes Há 10 minutos

Jornalista de SC fará travessia nadando costas
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias
Geral Há 10 minutos

Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
Direitos Humanos Há 10 minutos

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio
Senado Federal Há 46 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,076,42 +1,39%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias