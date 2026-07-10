Cavalgada abre comemorações dos 71 anos de Tenente Portela

A tradição, a história e o orgulho da cultura gaúcha estarão novamente em destaque em Tenente Portela. Nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026, será realizada a 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, evento tradicional que, como acontece há quase 30 anos, abre oficialmente as comemorações do aniversário do Município.

Neste ano, a organização da Cavalgada está sob responsabilidade do CTG Guardiões da Fronteira, com apoio da Prefeitura de Tenente Portela e a parceria de entidades tradicionalistas, municípios vizinhos e comunidades envolvidas no roteiro. Conforme a organização definida, em 2027 a coordenação ficará a cargo do CTG Sentinela da Fronteira, seguindo o sistema de alternância entre as entidades.

A Cavalgada percorre aproximadamente 98 quilômetros, passando pelo território dos três municípios envolvidos no trajeto: Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. A programação reúne cavaleiros, cavaleiras, entidades tradicionalistas e comunidades, mantendo viva uma manifestação cultural que valoriza a memória, a identidade e as raízes do povo portelense.

As inscrições seguem abertas até 20 de julho, junto aos membros dos CTGs.

A programação inicia na sexta-feira, 31 de julho, com concentração e saída às 7h, na Praça do Imigrante. Ao meio-dia, haverá almoço no CTG Querência Gaúcha, em Vista Gaúcha, e à noite jantar e pernoite no CTG Repontando o Gado, em Pinheirinho do Vale.

No sábado, 1º de agosto, a programação começa com café da manhã no CTG Repontando o Gado. Às 9h30, ocorre um dos momentos mais simbólicos da Cavalgada: o acendimento da chama no túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, acompanhado de solenidade de homenagem. O roteiro segue com almoço no CTG Repontando o Gado e jantar e pernoite na Comunidade São Miguel, em Vista Gaúcha.

O encerramento será no domingo, 2 de agosto, com café da manhã na Comunidade São Miguel e, ao meio-dia, recepção e almoço final no CTG Guardiões da Fronteira, em Tenente Portela.

Nos próximos dias, o CTG Guardiões da Fronteira também divulgará o nome do homenageado desta edição, reforçando o caráter histórico e de reconhecimento que marca a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes.





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