Ferramentas a bateria elevam a produtividade na obra

A evolução das ferramentas movidas a bateria de íons de lítio tem transformado o setor da construção civil e da indústria no Brasil. Se antes eram vistas como alternativas para aplicações leves, hoje já ocupam espaço em atividades profissionais que exigem alto desempenho, impulsionadas por avanços tecnológicos que garantem mais potência, autonomia e praticidade.

Um levantamento da consultoria IndexBox mostra que ferramentas sem fio já representam entre 55% e 65% das vendas de equipamentos elétricos no país, com ciclos de substituição de três a cinco anos. Esse dado revela a maturidade crescente do mercado e a preferência dos profissionais por soluções que unem mobilidade e eficiência.

De acordo com Rafael Bernardi, gerente de marketing do Âncora Group, essa mudança reflete a busca dos profissionais por maior eficiência. "Observamos uma evolução muito consistente do mercado de ferramentas a bateria no Brasil. O profissional brasileiro procura soluções que ofereçam agilidade e desempenho, e as ferramentas a bateria atendem exatamente a essa necessidade, permitindo mais liberdade de movimentação e eficiência no trabalho", afirma.

A tecnologia de íons de lítio foi decisiva para essa transformação. Mais leves e compactas, as baterias oferecem maior capacidade de armazenamento de energia, ciclos de vida mais longos e tempos de recarga reduzidos. "Isso permitiu que as ferramentas a bateria alcançassem níveis de desempenho muito próximos e, em muitos casos, equivalentes aos equipamentos com fio. Outro ponto importante é a possibilidade de desenvolver plataformas com baterias intercambiáveis, oferecendo mais conveniência e melhor aproveitamento do investimento realizado pelos profissionais", explica Bernardi.

Nesse contexto, a Âncora Tools investiu em uma linha completa de ferramentas sem fio, com destaque para a linha EVOlution, que utiliza baterias intercambiáveis entre todos os equipamentos da marca. A linha nasceu da observação das necessidades reais dos profissionais brasileiros, que precisam de ferramentas versáteis e confiáveis, buscando unir mobilidade, desempenho e praticidade de uso.

"Criamos nossa própria bateria com tecnologia lítio, intercambiável entre diferentes ferramentas da linha, permitindo mais flexibilidade no trabalho e otimização de custos", detalha o executivo.

O conceito de baterias intercambiáveis pode trazer ganhos diretos para o dia a dia dos usuários. Uma mesma bateria pode ser utilizada em diferentes ferramentas, permitindo que o profissional amplie seu conjunto de equipamentos sem precisar adquirir uma bateria para cada produto.

A linha EVOlution foi estruturada para atender desde aplicações simples até atividades de maior intensidade. Há ferramentas destinadas a tarefas rotineiras, mas também equipamentos projetados para operações contínuas, pesadas e com maior desempenho. Essa diversidade permite que profissionais de diferentes segmentos encontrem soluções adequadas às suas necessidades, mantendo a compatibilidade dentro da mesma plataforma de baterias.

A eletrificação de equipamentos pesados também deve ganhar espaço, acompanhando movimentos já observados em mercados internacionais. Um levantamento da Fortune Business Insights projeta que o mercado de baterias de íons de lítio possa atingir US$ 865,33 bilhões até 2034, reforçando esse cenário de expansão e maturidade.

Além da produtividade, a tecnologia contribui para a segurança dos profissionais. A ausência de cabos elimina riscos de tropeços e limitações de movimentação, enquanto sistemas eletrônicos de gerenciamento de energia e projetos ergonômicos oferecem maior precisão e conforto durante o uso. "O resultado é um ambiente de trabalho mais eficiente, seguro e preparado para atender às exigências dos profissionais modernos", conclui o executivo da Âncora Tools.

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