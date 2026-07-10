Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado celebra os 12 anos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

O Senado promoveu uma sessão especial nesta sexta-feira (10) para comemorar os 12 anos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil ( ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/07/2026 às 16h07
Senado celebra os 12 anos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
Essa lei instituiu regras para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil (OSCs) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Senado promoveu uma sessão especial nesta sexta-feira (10) para comemorar os 12 anos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil ( Mrosc ) . Essa lei instituiu regras para as parcerias entre a administração pública e as OSCs.

Durante a solenidade, os participantes reconheceram a importância dessas entidades para a execução de políticas públicas — as organizações da sociedade civil, ou OSCs, são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em áreas de interesse público (como assistência social, cultura, educação e saúde, entre outras) — e defenderam um financiamento adequado para garantir a continuidade de suas ações.

A homenagem aconteceu a pedido da senadora Leila Barros (PDT-DF), que a solicitou por meio do RQS 8/2026 . Ela destacou o impacto positivo das OSCs na vida de milhões de brasileiros, observando que tais entidades beneficiam populações que o Estado, sozinho, muitas vezes não consegue alcançar.

— Essa afirmação não diminui o papel do Estado, muito pelo contrário; o Estado brasileiro é indispensável para garantir direitos, formular políticas públicas e promover justiça social. Mas todos sabemos que nenhum Estado, por mais estruturado que seja, consegue estar presente em todas as comunidades, em todos os bairros, em todas as famílias, em todas as situações de vulnerabilidade que surgem diariamente. E é justamente aí que entram as organizações da sociedade civil — salientou Leila.

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) declarou que as ações das OSCs contribuem para a promoção da cidadania e para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para ele, o marco regulatório trouxe benefícios para o poder público, para essas entidades e para a população.

— Eu acredito que o futuro da gestão pública passa, inevitavelmente, cada vez mais, pela capacidade de unir esforços. Um Estado forte não é aquele que quer fazer tudo sozinho; é aquele que sabe construir parcerias — sublinhou.

Divisor de águas

Leila Barros enfatizou que, antes do marco regulatório, as organizações da sociedade civil conviviam com insegurança jurídica, burocracia excessiva e ausência de regras claras para estabelecer parcerias com o poder público.

— A Lei 13.019 [que criou esse marco] representou uma verdadeira mudança de paradigma. Ela estabeleceu critérios objetivos, criou instrumentos próprios para as parcerias entre o Estado e as organizações sociais, fortaleceu a transparência, valorizou o planejamento, aprimorou as prestações de contas e, principalmente, passou a reconhecer que resultados sociais importam tanto quanto a correta aplicação dos recursos públicos.

Representante do Ministério da Cultura, Thiago Rocha Leandro lembrou as dificuldades enfrentadas pelas OSCs antes da criação do marco regulatório. Segundo ele, havia tentativas recorrentes de criminalizar o repasse de recursos públicos para essas entidades.

— O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil foi, de fato, um marco, um divisor de águas, que coloca na letra da lei que fazer parceria com a sociedade civil não é crime, não é desvio, não é beneficiamento político, não é desvirtuamento; que pode, que é importante. E isso na cultura fica muito nítido, porque a cultura quem faz não é o Estado: quem faz cultura é o povo.

Políticas públicas

Para Hugo Carvalho Marques, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o marco regulatório fortaleceu a participação das organizações da sociedade civil na execução de políticas públicas.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) reiterou a importância das OSCs na execução de políticas públicas, mas também disse que é necessário aperfeiçoar a relação entre o Estado e essas entidades.

— Precisamos da criação de uma secretaria do terceiro setor, de um ministério do terceiro setor, porque nós precisamos trabalhar para diminuir as burocracias, as dificuldades que as instituições encontram em relação à prestação de contas, em relação à obtenção de recursos no tempo certo, para que essas políticas tenham continuidade.

Representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Edgilson Tavares de Araújo acrescentou que o fortalecimento das OSCs depende não apenas da desburocratização das parcerias com o poder público, mas também do financiamento adequado das políticas públicas.

— Se não temos financiamento adequado da política pública, não temos como ter a sustentabilidade das organizações da sociedade civil e tampouco da política pública, e dessa forma não conseguimos garantir direitos a quem mais precisa — argumentou.

Edgilson Tavares de Araújo frisou que as OSCs atuam na coprodução de políticas públicas, especialmente na área de assistência social, e, por isso, precisam de financiamento adequado para garantir sua manutenção.

Ele manifestou apoio à PEC 7/2026 , proposta que altera a Constituição para garantir um financiamento mínimo ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). E criticou propostas legislativas que têm o objetivo de restringir o acesso das OSCs a fontes de financiamento — como recursos internacionais.

A homenagem aconteceu a pedido da senadora Leila Barros. Ela declarou que, antes do marco, as OSCs conviviam com insegurança jurídica e ausência de regras claras para estabelecer parcerias com o poder público - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
A homenagem aconteceu a pedido da senadora Leila Barros. Ela declarou que, antes do marco, as OSCs conviviam com insegurança jurídica e ausência de regras claras para estabelecer parcerias com o poder público - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Wellington Fagundes disse que
O senador Wellington Fagundes disse que "o futuro da gestão pública passa cada vez mais pela capacidade de unir esforços. Um Estado forte não é aquele que quer fazer tudo sozinho; é aquele que sabe construir parcerias" - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Izalci Lucas destacou a importância das OSCs na execução de políticas públicas - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Izalci Lucas destacou a importância das OSCs na execução de políticas públicas - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Os participantes ressaltaram a importância dessas entidades para as políticas públicas e defenderam um financiamento adequado de suas atividades - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Os participantes ressaltaram a importância dessas entidades para as políticas públicas e defenderam um financiamento adequado de suas atividades - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O Senado Verifica tem mais de 4,5 mil atendimentos realizados nos seis anos de atuação - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 48 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica

A inclusão do Senado Verifica no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca um novo capítulo na trajetória do serviço oficial de combate à desinfo...

 Os senadores podem votar a matéria na próxima semana. A medida provisória (MP) se destinou principalmente a municípios de Minas Gerais - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar MP de R$ 1,3 bilhão para municípios atingidos por chuvas

O Senado pode analisar na próxima semana a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 1,3 bilhão para ações emergenciais em áreas atin...

 Caminhões em rodovia do Paraná - Foto: DER/Paraná
Senado Federal Há 3 horas

Senado analisa MP que abre crédito de R$ 10 bilhões para baratear diesel

Na próxima semana, o Senado deve analisar a medida provisória que abre crédito extraordinário no Orçamento de 2026 no valor de R$ 10 bilhões para s...

 Reunião da Comissão de Segurança Pública do último dia 7 de julho - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Comissão do Senado analisa porte de arma para mulheres sob medida protetiva

Mulheres sob medida protetiva de urgência podem passar a ter autorização para o porte de arma temporário. O PL 3.272/2024 , que traz essa regra, é ...

 Hamilton Mourão preside a reunião que aprovou os PDLs - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CCT aprova 24 autorizações e renovações de rádios comunitárias

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado aprovou, na quarta-feira (8), 24 projetos de decreto legislativo (PDLs) com renovações e novas a...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Esportes Há 10 minutos

Jornalista de SC fará travessia nadando costas
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias
Geral Há 10 minutos

Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
Direitos Humanos Há 10 minutos

Conselho debate enfrentamento a discurso de ódio
Senado Federal Há 46 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,076,42 +1,39%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias