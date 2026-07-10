Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova proibição do uso de imagem e voz de atletas menores de 18 anos em propaganda de bet

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/07/2026 às 16h40
Comissão aprova proibição do uso de imagem e voz de atletas menores de 18 anos em propaganda de bet
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe empresas de apostas de quota fixa (bets) de usar imagens de atletas menores de 18 anos em publicidades e ações promocionais. O texto inclui essas restrições na Lei das Bets ( Lei 14.790/23 ).

A proibição abrange qualquer publicidade que use a voz, o nome, o apelido esportivo, o perfil em redes sociais ou qualquer outro elemento de identificação desses esportistas.

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Saulo Pedroso (PSD-SP), ao Projeto de Lei 1622/26, do deputado Mauricio do Vôlei (PL-MG). Diferentemente do projeto original, o texto aprovado permite a participação de atletas menores em competições patrocinadas por empresas de apostas. A vedação se restringe ao uso promocional individual da imagem.

Outra mudança é que o substitutivo deixa de criar um regime próprio de multas, fiscalização e sanções administrativas. O projeto original previa multas de R$ 50 mil a R$ 1 milhão, suspensão da publicidade irregular e proibição temporária de campanhas relacionadas a apostas, além de atribuir ao Ministério do Esporte a regulamentação e a fiscalização da futura lei.

Com a nova redação, eventuais infrações ficarão sujeitas ao sistema de fiscalização e penalidades já previsto na Lei das Bets. "Essa solução permite que eventual infração se submeta ao regime de fiscalização e sanções já previsto para as apostas de quota fixa, preservando a coerência normativa e evitando a duplicidade administrativa", explicou o relator.

Próximos passos
A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova mudança em critério de divisão de ICMS para atividades agropecuárias

Proposta regulamenta situações em que a produção se estende por mais de um município

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

Projeto isenta profissionais de segurança pública do Imposto de Renda

Medida beneficia policiais e bombeiros; impacto financeiro será compensado com tributação sobre apostas

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova ações de conscientização contra a adultização infantil

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova reestruturação do quadro de pessoal do TRT da 4ª Região

Proposta ainda será analisada pelo Plenário da Câmara
Câmara Há 2 horas

Nova lei cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser celebrado em 7 de outubro

Data foi escolhida por coincidir com a celebração de Nossa Senhora do Rosário

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica
Câmara Há 31 minutos

Projeto isenta profissionais de segurança pública do Imposto de Renda
Esportes Há 31 minutos

Antes do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Flamengo decidem Ladies Cup
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar MP de R$ 1,3 bilhão para municípios atingidos por chuvas
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova ações de conscientização contra a adultização infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,475,58 +1,21%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias