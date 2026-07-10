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CCT aprova 24 autorizações e renovações de rádios comunitárias

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado aprovou, na quarta-feira (8), 24 projetos de decreto legislativo (PDLs) com renovações e novas a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/07/2026 às 16h40
CCT aprova 24 autorizações e renovações de rádios comunitárias
Hamilton Mourão preside a reunião que aprovou os PDLs - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado aprovou, na quarta-feira (8), 24 projetos de decreto legislativo (PDLs) com renovações e novas autorizações para rádios comunitárias e rádios FM em vários estados e no Distrito Federal. Agora, os PDLs vão à promulgação pela Presidência do Senado.

As emissoras atendidas são dos estados de Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias.

Essas emissoras, sem fins lucrativos, têm alcance restrito a comunidades específicas e são destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Quando o PDL trata de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), a modalidade de outorga é a permissão, que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação. Já uma outorga de radiodifusão sonora em onda média (AM) é feita por concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

A reunião da CCT foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Confira se seu município está na lista:

Emissoras de rádio autorizadas e renovadas

Solicitante

Local

Relator(a)

Modalidade

Tipo

Associação da Comunidade de Janaíba de Radiodifusão

Verdelândia (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Associação de Radiodifusão Comunitária de Angical

Angical (BA)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Rádio Meridional FM da Bahia

Itabuna (BA)

Daniella Ribeiro

Renovação

Permissão

Associação Comunitária de Jitaúna

Jitaúna (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida

Acopiara (CE)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Sistema Lageado de Comunicação (FM)

Rurópolis (PA)

Beto Faro

Renovação

Permissão

Associação de Comunicação Alto Astral

Belo Horizonte (MG)

Chico Rodrigues

Outorga

Autorização

Associação Cultural e Comunitária A Voz da Cidade

Andaraí (BA)

Chico Rodrigues

Outorga

Autorização

Associação Cultural e Comunitária Fênix

Várzea Paulista (SP)

Chico Rodrigues

Outorga

Autorização

Fundação Pedro Tavares Maia (FM)

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Chico Rodrigues

Outorga

Permissão

Sociedade Montessionense de Radiodifusão (FM)

Monte Sião (MG)

Damares Alves

Outorga

Permissão

Associação Comunitária em Defesa do Desenvolvimento de Wanderley

Wanderley (BA)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Associação Assistencial Rio de Contas

Jequié (BA)

Daniella Ribeiro

Renovação

Autorização

Associação de Radiodifusão Comunitária de Ipecaetá

Ipecaetá (BA)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Associação Comunitária do Povoado Km 17 de Codó (Acopoc)

Codó (MA)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Associação Comunitária de Radiodifusão Ponta da Serra FM

Betânia do Piauí (PI)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Guanambi

Guanambi (BA)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Instituto Técnico de Capacitação Humana (Intech)

Paço do Lumiar (MA)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Associação Beneficente e Cultural do Distrito de Roldão (ABCDR)

Morada Nova (CE)

Daniella Ribeiro

Outorga

Autorização

Rádio Cidade FM de Araranguá

Araranguá (SC)

Esperidião Amin

Renovação

Permissão

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Social de Erechim (Codese)

Erechim (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Autorização

Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol

Caracol (MS)

Izalci Lucas

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Cultural Frutalense

Frutal (MG)

Izalci Lucas

Renovação

Autorização

Sistema Plug de Comunicações (AM)

Paranaíta (MT)

Izalci Lucas

Renovação

Concessão




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