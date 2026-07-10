Chuva retorna a Tenente Portela e região; instabilidade deve seguir até sábado

A sexta-feira (10) será marcada pelo retorno da chuva em Tenente Portela e municípios vizinhos. O avanço da umidade sobre o Rio Grande do Sul, associado a uma área de baixa pressão, favorece a formação de instabilidades ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva desde a manhã, se estendendo pela tarde e noite.

Em Tenente Portela, os acumulados podem chegar a 23,4 milímetros, com temperatura variando entre 14°C e 20°C. Há possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos e não estão descartados temporais isolados, principalmente nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina.

A mesma condição deve atingir municípios como Vista Gaúcha, Miraguaí, Redentora, Barra do Guarita, Palmitinho, Erval Seco e Três Passos, onde o céu permanece bastante encoberto durante grande parte do dia, com chuva em diferentes períodos e temperaturas mais amenas do que as registradas na quinta-feira. As máximas na região devem ficar entre 18°C e 20°C, enquanto as mínimas ficaram entre 11°C e 13°C, chegando a 10°C em alguns pontos.

Para o sábado (11), a previsão indica a continuidade da instabilidade. Em Tenente Portela, os volumes de chuva podem alcançar 26,5 milímetros, com temperaturas entre 15°C e 20°C. Na Região Celeiro, a chuva deverá ocorrer em vários momentos do dia, mantendo o tempo fechado e pouca variação nos termômetros.

A expectativa é de melhora apenas no domingo (12). Ainda haverá muitas nuvens entre a madrugada e a manhã, mas o sol volta a aparecer ao longo da tarde. Em Tenente Portela não há previsão de chuva, e a temperatura deve variar entre 11°C e 16°C, com queda mais acentuada durante a noite. Em toda a região, as mínimas deverão ficar entre 6°C e 8°C no período noturno, marcando o retorno do frio após a passagem da instabilidade.



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