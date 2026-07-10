Sexta, 10 de Julho de 2026
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena

Números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/07/2026 às 00h21
Aposta de Divinópolis (MG) leva prêmio de R$ 43 milhões da Mega-Sena
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (9), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte .

Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada
  • 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 10 minutos

Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho

Ajuste de sistemas provocou adiamento de linha de crédito

 (Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)
Inscrições Há 8 horas

Inscrições abertas para cadastro reserva de professor de computação em Tenente Portela

As inscrições serão realizadas de 13 a 24 de julho de 2026, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, junto ao Centro Municipal de Cultura

 (Foto: Leandro Mariani Mittmann/Especial/CP)
El Niño Há 9 horas

El Niño pode ter um lado positivo e aumentar produtividade

Um estudo mostrou que o fenômeno climático tende a favorecer as safras de soja e milho no RS, SC e PR

 (Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)
Tradição Há 9 horas

Cavalgada abre comemorações dos 71 anos de Tenente Portela

A 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes será realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, percorrendo cerca de 98 quilômetros por Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, abrindo oficialmente as comemorações dos 71 anos do município e preservando uma das mais importantes tradições da cultura gaúcha

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 12 horas

Chuva retorna a Tenente Portela e região; instabilidade deve seguir até sábado

Sexta-feira terá tempo instável, possibilidade de chuva forte e acumulados acima de 20 milímetros; melhora começa no domingo

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
17° Sensação
1.56 km/h Vento
99% Umidade
100% (1.62mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sábado
17° 14°
Domingo
17°
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 minutos

Inclusão no Mapa Brasileiro de Educação Midiática marca 6 anos do Senado Verifica
Câmara Há 31 minutos

Projeto isenta profissionais de segurança pública do Imposto de Renda
Esportes Há 31 minutos

Antes do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Flamengo decidem Ladies Cup
Senado Federal Há 1 hora

Senado pode votar MP de R$ 1,3 bilhão para municípios atingidos por chuvas
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova ações de conscientização contra a adultização infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,22%
Euro
R$ 5,83 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,475,58 +1,21%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7061 (09/07/26)
19
49
59
60
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3731 (09/07/26)
01
02
04
05
06
07
10
11
12
13
16
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2947 (08/07/26)
01
08
11
18
24
26
27
29
30
39
42
53
55
58
59
60
72
87
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2980 (08/07/26)
14
21
26
31
35
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias