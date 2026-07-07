Coordenador das Gurias do Yucumã comparece à Polícia Civil para prestar depoimento

O coordenador das Gurias do Yucumã/Flamengo, Ildo Scapini, prestou depoimento na manhã desta terça-feira 07 de Julho na Delegacia de Polícia de Tenente Portela sobre a denúncia de suposta injúria racial envolvendo a equipe durante a partida contra o Grêmio, disputada no último domingo, 5 de julho. O caso apura uma acusação de que uma jogadora gremista teria sido alvo de ofensas racistas.

Durante o depoimento, Scapini afirmou repudiar qualquer ato de discriminação e destacou que o projeto das Gurias do Yucumã é pautado pela inclusão social. Segundo ele, o grupo reúne atletas de diferentes regiões do Brasil e também de outros países, reforçando o compromisso da equipe com o respeito à diversidade.

O coordenador também declarou que, até o momento, não há confirmação de que tenha ocorrido ato de racismo por parte das Gurias do Yucumã, reiterando que a equipe não compactua com qualquer manifestação de cunho racista.

A Polícia Civil segue com a investigação para apurar os fatos relacionados à ocorrência registrada durante a partida.

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