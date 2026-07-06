Segunda, 06 de Julho de 2026
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria

Líder indígena de 93 anos está consciente e respira sem aparelhos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/07/2026 às 22h16
Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Internado desde o dia 19 de junho na capital paulista, o líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, apresentou uma boa evolução clínica e foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto de enfermaria do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

Segundo boletim médico do hospital divulgado no início da noite desta segunda-feira (6), Raoni se encontra em quadro estável, consciente, sem febre, respirando sem aparelhos e com dieta oral . Ele responde a comandos, mas apresenta uma tosse com secreção.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo , onde segue em tratamento ambulatorial.

Ele está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. No dia 20 de junho, ele foi submetido a uma cirurgia de desobstrução do trânsito intestinal . No dia 30, ele apresentou uma hemorragia digestiva, que foi controlada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Rodoviários do Rio e empresários não chegam a acordo em nova audiência

Nova reunião está marcada para quarta-feira

 © Aeroin/ Divulgação
Geral Há 8 horas

Avião de companhia argentina identifica impacto de drone no Galeão

Cenipa classifica episódio como “incidente aeronáutico”

 (Foto: Depositphotos)
CNH Há 15 horas

É idoso e ainda dirige? Detran anuncia novas regras de validade para a CNH em 2026

A medida cria a renovação automática do documento, mas não contempla todos os condutores e estabelece diferenças importantes conforme a idade

 (Foto: Gerada por IA)
Região Celeiro Há 15 horas

Região Celeiro fecha maio com saldo positivo de empregos

Dados do Novo Caged apontam saldo positivo de 198 postos formais em 2026, impulsionado principalmente pelo desempenho da Mais Frango
Geral Há 1 dia

Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil

Governo do Rio distribui equipes em regiões com mais torcedores

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.41 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Terça
14°
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

NEC impulsiona transformação digital da Messer Gases Brasil
Câmara Há 11 minutos

Proposta autoriza fundos regionais a oferecer garantias para projetos de infraestrutura
Tecnologia Há 46 minutos

IA no trabalho exige novas capacidades humanas
Câmara Há 46 minutos

Comissão aprova projeto que obriga escolas a promover ambiente de trabalho seguro para professores
Geral Há 46 minutos

Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,00%
Euro
R$ 5,89 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,631,27 -0,37%
Ibovespa
172,447,58 pts -0.93%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias