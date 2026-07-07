Terça, 07 de Julho de 2026
2°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão de Orçamento avalia cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre

Secretário do Tesouro Nacional apresentará os resultados das contas públicas entre janeiro e abril de 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/07/2026 às 11h05
Comissão de Orçamento avalia cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre
Bruno Spada /Câmara dos Deputados

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional realiza, nesta quarta-feira (8), uma audiência pública para avaliar se o governo cumpriu as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 2.

A audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal , que determina que o Executivo apresente e avalie, periodicamente, o cumprimento das metas fiscais.

O convidado é o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal. Ele apresentará os resultados fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 e prestará esclarecimentos aos parlamentares sobre o cumprimento das metas do governo.

O que são
As metas fiscais do primeiro quadrimestre são uma avaliação das contas públicas entre janeiro e abril para verificar se o governo está no caminho de cumprir a meta fiscal estabelecida para todo o ano.

O principal indicador é o resultado primário, que compara as receitas e as despesas do governo, excluindo os juros da dívida pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

Comissão discute projeto que criminaliza a misoginia; participe

Audiência pública será interativa; envie suas perguntas

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que prevê pesquisas sobre cuidadores de pessoas com deficiência

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Projeto autoriza criação de fundo para ampliar crédito a exportadores

Proposta do Senado cria o Fundo de Crédito à Exportação (FCE) e poderá ser votada diretamente no Plenário da Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que suspende pagamento do Fies em situações de calamidade pública

Projeto segue em análise na Câmara; para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate impactos fiscais e tributários da pirataria e do mercado ilegal

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Pirataria realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os impactos fiscais e tri...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 14°
Sensação
0.97 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Quarta
17°
Quinta
19°
Sexta
18° 10°
Sábado
20° 13°
Domingo
17° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Pop Mart chega ao Brasil em meio a avanço de colecionáveis
Câmara Há 7 minutos

Comissão discute projeto que criminaliza a misoginia; participe
Política Há 7 minutos

Motta cria comissão para analisar PEC que reduz maioridade penal
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova projeto que prevê pesquisas sobre cuidadores de pessoas com deficiência
Tecnologia Há 44 minutos

Pesquisa reforça técnica fetal para hérnia diafragmática

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,37%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,632,70 -2,16%
Ibovespa
172,118,02 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7058 (06/07/26)
08
26
27
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3728 (06/07/26)
01
02
03
06
07
08
10
11
16
17
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2946 (06/07/26)
01
03
15
17
20
22
30
31
35
40
45
51
53
59
64
65
72
82
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2979 (06/07/26)
20
21
22
27
38
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias