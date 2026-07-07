Falta de recursos ameaça futuro do Flamengo Gurias do Yucumã

O sonho de disputar uma semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20 pode ser interrompido fora das quatro linhas. O coordenador do Flamengo Gurias do Yucumã, Ildo Scapini, afirma que o clube enfrenta uma das situações financeiras mais delicadas desde o início do projeto, realidade que coloca em risco não apenas a participação na competição estadual, mas a continuidade de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Em ofício encaminhado à Federação Gaúcha de Futebol, o clube solicita apoio financeiro e informa que enfrenta sérias dificuldades para manter sua participação no campeonato. No documento, também pede esclarecimentos sobre quais seriam as consequências esportivas, administrativas e financeiras caso seja obrigado a desistir da competição por impossibilidade de arcar com os custos.

O Flamengo Gurias do Yucumã vem chamando a atenção pelo desempenho dentro de campo e pelo projeto desenvolvido com jovens atletas. O elenco reúne meninas de diferentes cidades, de vários estados brasileiros e até da Venezuela, que deixaram suas famílias em busca da oportunidade de crescer no futebol. Além da competição, o projeto representa um importante incentivo à participação feminina no esporte, oferecendo oportunidades para atletas que enxergam no futebol uma chance de desenvolvimento esportivo e pessoal.

Agora, porém, o maior desafio não está dentro de campo. A preocupação da direção é que a atual situação financeira comprometa não apenas esta competição, mas todo o projeto esportivo e social. Sem recursos para manter as atividades, um trabalho que vem revelando talentos, abrindo portas para jovens atletas e fortalecendo o futebol feminino na região pode ser interrompido, levando consigo sonhos que ainda estão sendo construídos.

Como reflexo dessa realidade, até mesmo a semifinal conquistada dentro de campo está ameaçada. Depois de lutar durante toda a competição para chegar entre as quatro melhores equipes do Estado, o Flamengo Gurias do Yucumã precisa percorrer cerca de 500 quilômetros até o local da partida, mas, neste momento, não possui recursos para garantir o transporte da delegação. O desafio da semifinal, portanto, é apenas a face mais visível de um problema maior que coloca em risco a continuidade de todo o projeto.

E fica a pergunta: depois de tanto esforço para chegar à semifinal, um projeto que vem revelando talentos, criando oportunidades e representando a região pode parar justamente por falta de recursos para seguir em frente?