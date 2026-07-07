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Coronel Bicaco registra mínima de -0,8°C durante madrugada gelada no Noroeste gaúcho

O retorno das baixas temperaturas trouxe geada e marcas negativas em diversas cidades do Rio Grande do Sul nesta terça-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal província - Com Informações GZH
07/07/2026 às 09h04
Coronel Bicaco registra mínima de -0,8°C durante madrugada gelada no Noroeste gaúcho
(Foto : Mauro Schaefer)

Depois de alguns dias com clima mais ameno, o frio voltou a ganhar força no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (07). Diversos municípios registraram temperaturas abaixo de zero nas primeiras horas do dia, com destaque para a intensa queda nos termômetros em várias regiões do Estado.

A menor temperatura observada foi em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, onde os termômetros marcaram -2,6°C. Em seguida aparece Encruzilhada do Sul, com -2,2°C, enquanto Rosário do Sul registrou -2°C por volta das 5h da manhã.

Informações reunidas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos apontam que pelo menos 20 municípios gaúchos tiveram temperaturas negativas durante a madrugada.

Na região Noroeste, Coronel Bicaco registrou mínima de -0,8°C, mesma marca observada em Alegrete. Outras cidades também apresentaram índices abaixo de zero, evidenciando a forte atuação da massa de ar frio sobre o Estado.

Em Tenente Portela, o amanhecer também foi marcado pelo frio, com temperatura mínima próxima dos 5°C por volta das 6h da manhã, embora sem registro de temperatura negativa.

Entre os municípios que registraram temperaturas abaixo de 0°C estão Saldanha Marinho (-1,4°C), Quaraí (-1,3°C), Ajuricaba (-0,9°C), Bossoroca (-0,6°C), Piratini (-0,6°C), Lavras do Sul (-0,5°C), além de diversas outras localidades espalhadas pelo território gaúcho.

 

 

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