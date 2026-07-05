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Brasil enfrenta a Noruega hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Times do México e da Inglaterra também jogam hoje por vaga nas quartas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/07/2026 às 10h05

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece neste domingo (5), com a disputa entre as seleções do Brasil e a da Noruega. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), em Nova York, no estádio de New Jersey.

Também jogam hoje os times do México e da Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste domingo, 5 de julho

  • 17h – Brasil x Noruega (Nova York/Nova Jersey)
  • 21h – México x Inglaterra (Cidade do México)
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