Sábado, 04 de Julho de 2026
1°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ounahi brilha com dois gols, Marrocos bate Canadá e vai às quartas

Leões do Atlas aguardam Paraguai ou França para voltar à semifinal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/07/2026 às 17h10

Sensação da última Copa do Mundo, Marrocos está novamente nas quartas de final. Neste sábado (4), os Leões do Atlas (apelido da seleção africana) bateram o Canadá por 3 a 0 em Dallas (Estados Unidos), na partida que abriu as oitavas de final do Mundial.

A vitória contou com o brilho de Azzedine Ounahi. Remanescente da histórica campanha de 2022, no Catar, quando o país foi o primeiro representante africano a chegar às semifinais, o meia do Girona (Espanha) balançou as redes duas vezes e foi decisivo para a classificação.

O triunfo estende para 34 jogos a invencibilidade da equipe marroquina, a segunda maior entre as seleções da Copa, atrás somente da Espanha (35). A meta, agora, é chegar às semifinais e repetir a campanha de 2022, no Catar, quando o país se tornou o primeiro representante africano a se colocar entre os quatro melhores times do Mundial.

Nas próxima fase, Marrocos como adversário o ganhador da partida entre Paraguai e França, que jogam ainda neste sábado, às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia. A partida das quartas será na quinta-feira (9), às 17h, em Boston, também nos Estados Unidos.

A queda para os marroquinos fez do Canadá o primeiro dos três anfitriões da Copa a dar adeus à competição - os demais são Estados Unidos e México. Mesmo assim, o país da América do Norte atingiu o melhor desempenho na história dos Mundiais, chegando de maneira inédita a uma fase eliminatória.

Quase deu certo

O Canadá foi a campo com três mudanças em relação à vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul - uma por setor. Na defesa, Derek Cornelius deu lugar a Luc de Fougerolles. Mais adiante, Niko Sigur foi escolhido para a vaga do também volante Nathan Saliba. Já no ataque, Liam Millar saiu e Ali Ahmed começou como titular na equipe de Jesse March.

Em Marrocos, o zagueiro Chadi Riad, que teve de ser substituído por lesão no duelo contra a Holanda (empate por 1 a 1 no tempo normal e triunfo nos pênaltis), ficou mesmo no banco, com o também zagueiro Redouane Halhal ocupando o lugar. Foi a única mudança do técnico Mohamed Ouhabi em relação aos 16 avos de final.

Apesar das mudanças, o Canadá adotou a mesma estratégia das partidas anteriores, marcando forte e buscando a retomada da posse já no campo de Marrocos. Aos dez minutos, Ahmed interceptou o passe do meia Neil El Aynaoui, puxou o contra-ataque pela esquerda e acionu Tani Oluwaseyi. O atacante girou em cima de Halhal e bateu, parando em ótima defesa do goleiro Yassine Bono.

A missão marroquina de escapar da marcação canadense ficou mais complicada aos 21 minutos, quando Ismael Saibari sentiu a coxa direita e precisou ser substituído. Artilheiro dos Leões do Atlas na Copa, com três gols, ele deu lugar ao também atacante Soufiane Rahimi.

A dificuldade de Marrocos no primeiro tempo se evidenciou nas estatísticas. Além de apenas um chute a gol em 45 minutos, a equipe africana cometeu 15 faltas (contra seis do Canadá) e quatro jogadores foram ao intervalo pendurados com cartão amarelo. Do lado canadense, faltou o gol para constatar que a estratégia funcionou.

Ounahi é decisivo

E fez falta. No início do segundo tempo, Marrocos utilizou a bola parada para sair o placar. Aos quatro minutos, em jogada ensaiada, o lateral Achraf Hakimi, pela direita, rolou na entrada da área para Ounahi chutar rasteiro e de primeira. Rahimi, em meio à marcação canadense, deixou a bola passar e ela foi no canto esquerdo do goleiro Máxime Crepeau.

O jogo mudou, com os Leões do Atlas mais tranquilos em campo pela vantagem e o Canadá, que perdeu o controle das ações, correndo atrás do prejuízo e dando espaços. Marrocos soube aproveitar as brechas e, aos 36 minutos, liquidou a fatura em Dallas.

Em contra-ataque, o meia Chemsdine Talbi lançou Brahim Díaz pela direita, nas costas da marcação . O atacante invadiu a área, demorou para finalizar, mas conseguiu girar e rolar à esquerda para Ounahi chutar no ângulo.

E deu tempo de Marrocos, nos acréscimos, anotar o terceiro. Na sequência de uma bola retomada no meio-campo, Brahim Díaz avançou em direção à área e abriu na esquerda para Rahimi, substituto do artilheiro Saibari, que bateu na saída de Crepeau e deu números finais ao jogo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Luisa Stefani avança às oitavas de final nas duplas em Wimbledon

Com queda de Fernando Romboli, paulista é única brasileira no torneio
Esportes Há 3 horas

Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas

Debaixo de muito calor, Ancelotti sinaliza concentração aos atletas
Esportes Há 6 horas

Argentina passa sufoco, mas encerra "conto de fadas" de Cabo Verde

Hermanos terão pela frente o Egito nas oitavas de final

 Equipe do Jaguaras, de Tenente Portela, disputa a competição e enfrenta o CMD de Esperança do Sul nesta fase (Foto: Divulgação)
Futebol Há 7 horas

Oitavas da Copa das Regiões 2026 tem datas remarcadas

Mudanças ocorreram em virtude da instabilidade climática
Esportes Há 9 horas

Copa dos recordes: as novas marcas estabelecidas em 2026

Com início de oitavas de final, números podem ser atualizados

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
0.45 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
14°
Quarta
16°
Quinta
18°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Ounahi brilha com dois gols, Marrocos bate Canadá e vai às quartas
Geral Há 3 horas

Bairro boêmio do Rio, Lapa ganha Distrito de Arte e Cultura
Esportes Há 3 horas

Luisa Stefani avança às oitavas de final nas duplas em Wimbledon
Esportes Há 3 horas

Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas
Geral Há 6 horas

Ônibus com romeiros tomba no Ceará e provoca morte de duas pessoas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,038,02 +1,26%
Ibovespa
174,070,27 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7056 (03/07/26)
28
41
43
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3726 (03/07/26)
02
05
06
07
10
13
14
17
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias