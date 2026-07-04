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Brasil faz último treino antes de encarar Noruega pelas oitavas

Debaixo de muito calor, Ancelotti sinaliza concentração aos atletas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/07/2026 às 15h25

O técnico Carlo Ancelotti comandou, na manhã deste sábado (4), o último treino da seleção brasileira antes do confronto contra a Noruega. O Brasil decide um lugar nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey (Estados Unidos).

Como de praxe, a imprensa pôde acompanhar somente os primeiros 15 minutos da atividade no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey.

Debaixo de muito calor, com o termômetro marcando 33ºC e umidade próxima dos 50%, provocando uma sensação termina na casa dos 37ºC, os jogadores se hidrataram bastante e não economizaram no filtro solar.

Durante o período aberto aos jornalistas, foi possível ver apenas o aquecimento dos atletas e a conversa do grupo com Ancelotti. No bate-papo, em mais de uma ocasião, o treinador sinalizou a cabeça, como se reforçasse a importância de se manter a concentração.

O aquecimento teve, pela segunda vez, a presença de Raphinha. O atacante está finalizando o processo de transição para o campo após tratar uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que o deixou fora dos últimos dois jogos. Ele se contundiu ainda na segunda rodada da Copa, na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia (Estados Unidos). Desde então, Rayan tem sido titular.

A presença indica que Raphinha está próximo do retorno aos gramados. Sem ritmo, porém, o camisa 11 deve ser opção no banco, da mesma forma que ocorreu com Neymar - depois de mês tratando uma lesão na panturrilha direita - quando foi relacionado pela primeira vez por Ancelotti no triunfo sobre a Escócia, em Miami (Estados Unidos), por 3 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos.

Quem também acompanhou o treino foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. O dirigente cumprimentou os jogadores e teve longo papo com o volante Casemiro, um dos líderes do elenco.

O meia Lucas Paquetá, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue em tratamento. O camisa 20, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston (Estados Unidos), na última segunda-feira (29), ainda no intervalo, está fora da partida. Os atacantes Endrick - que entrou no lugar do jogador do Flamengo diante dos japoneses - e Gabriel Martinelli, além do volante Danilo Santos, são os favoritos à vaga.

A provável escalação contra a Noruega terá: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Gabriel Martinelli ou Endrick); Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

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