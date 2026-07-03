Sexta, 03 de Julho de 2026
5°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova lei cria Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito

Iniciativa segue recomendação da ONU, que orienta os países a fixarem essa data anualmente para lembrar as vítimas de acidentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/07/2026 às 11h25

A Lei 15.452/26 determina que o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será comemorado no terceiro domingo de novembro de cada ano. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (1º).

Em 2005, a Organização das Nações Unidas (ONU) convidou os estados-membros a reconhecerem a data.

A norma teve origem no Projeto de Lei 7801/10, do Senado, aprovado pela Câmara dos Deputados em abril deste ano .

“A iniciativa tem como objetivo não só prestar tributo às vítimas dos acidentes de trânsito, mas também incentivar a responsabilidade na busca de soluções para reduzir as fatalidades no trânsito em todo o Brasil", disse o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Toninho Wandscheer (PP-PR).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 2 horas

Comissão debate impactos das mudanças climáticas no patrimônio cultural

Audiência pública discutirá a preservação de acervos, sítios arqueológicos e saberes tradicionais
Câmara Há 3 horas

Comissão debate a pauta da infância e da adolescência nas eleições de 2026; participe

Audiência pública discutirá propostas da sociedade civil para incluir direitos de crianças e adolescentes nas plataformas eleitorais
Câmara Há 3 horas

Comissão debate esporte como instrumento de desenvolvimento econômico; participe

Setor movimenta cerca de R$ 183,4 bilhões anuais e representa 1,69% do PIB brasileiro
Câmara Há 3 horas

Conselho de Comunicação Social debate segurança de jornalistas nas eleições; participe

Audiência pública interativa reunirá especialistas e entidades do setor

Câmara Há 4 horas

Comissão debate operação do ICMBio contra garimpo no Pará

Audiência pública vai discutir confronto ocorrido na Floresta Nacional do Jamanxim, em Novo Progresso

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
2.42 km/h Vento
51% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sábado
14°
Domingo
19°
Segunda
13°
Terça
13°
Quarta
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

isEazy lança Brain: a formação que pensa
Justiça Há 8 minutos

Defesa reforça pedido de manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro
Esportes Há 8 minutos

Luisa Stefani estreia bem em Wimbledon, mas João Fonseca dá adeus
Economia Há 8 minutos

Mulheres ganham prêmio por inclusão racial no comércio exterior
Esportes Há 45 minutos

Festejado, Raphinha treina e se aproxima de retorno à Copa do Mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,72%
Euro
R$ 5,91 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 340,207,30 +1,04%
Ibovespa
174,445,25 pts 0.96%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias