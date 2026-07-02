Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Três países que sediam a Copa de 2026 seguem na disputa

EUA, Canadá e México já estão nas oitavas de final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/07/2026 às 22h36

Em 2026, com a Copa do Mundo sendo realizada pela primeira vez em três países, as três seleções – Estados Unidos, México e Canadá – seguem na competição e já foram classificadas às oitavas de final.

Outros países que sediaram Copas anteriores, como Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina e França ganharam a Copa em casa. Em 2026, os três anfitriões não figuram como favoritos ao título, mas aproveitaram, até aqui, a tabela favorável e a atmosfera dos estádios para ir longe.

México

O México, do técnico Javier Aguirre , teve quatro jogos e quatro vitórias, com oito gols marcados e nenhum gol sofrido. As festas nas ruas da Cidade do México superaram os protestos de grupos sociais programados para a época da Copa. O destaque da equipe é o atacante colombiano naturalizado Quiñones, autor de três gols até agora.

Os mexicanos participam pela 18ª vez de uma Copa do Mundo e nunca foram além da sexta colocação. Estacionaram nas quartas-de-final justamente nas duas vezes em que sediaram um Mundial. Em 1970, foram eliminados pela Itália levando uma goleada de 4 a 1 na cidade de Toluca. E em 1986, caíram para a Alemanha, nos pênaltis, em Monterrey.

Os mexicanos vão enfrentar a Inglaterra no próximo domingo (5), às 21h (horário de Brasília) no Estádio Azteca, pelas oitavas de final. O duelo que já aconteceu em outra Copa: em 1966, no Estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra fez valer o fato de ser a anfitriã daquela edição e derrubou os mexicanos por 2 a 0.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estados Unidos

No caso da seleção dos Estados Unidos, dos quatro jogos, venceu três e perdeu um. O time do técnico argentino Maurício Pochettino conta com os atacantes Pulisic e Balogun (autor de três gols) e o lateral-direito Sergiño Dest. O público norte-americano que, por anos, torceu o nariz para o “soccer”, agora consegue se empolgar com o ótimo rendimento da equipe.

Os Estados Unidos participam pela 12ª vez de uma Copa. Quando sediaram o Mundial em 1994, caíram nas oitavas de final para o Brasil, que acabou sendo o campeão. Normalmente, as oitavas de final são o limite para a seleção. A expectativa é que, atuando em Seattle, na próxima segunda-feira (6), eles consigam utilizar o “fator campo” contra a Bélgica, às 21h, em Seattle.

O duelo não é inédito nos Mundiais. Na primeira edição, em 1930, os Estados Unidos bateram os belgas por 3 a 0, caminhando para a terceira colocação em uma Copa. Mais recentemente, em 2014, na Fonte Nova, em Salvador, a Bélgica eliminou o “Team U.S.A.” por 2 a 1, justamente em uma fase de oitavas de final.

Os belgas Courtois (34 anos), De Bruyne (35 anos) e Lukaku (33 anos) continuam atuando nesta edição, enquanto os americanos foram totalmente renovados e ficaram bem mais fortes.

Canadá

No Canadá, o hóquei no gelo é bem mais popular que o futebol. Ainda assim, os estádios de Toronto e de Vancouver ficaram lotados para as atuações da seleção do técnico norte-americano Jesse Marsch.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota , os canadenses contam com os zagueiros Bombito e Cornelius e os atacante Jonathan David, autor de três gols até aqui, e Promise David.

Disputando apenas sua terceira Copa do Mundo, até então, os canadenses jamais tinham vencido um único jogo em Mundiais.

Por ter ficado em segundo lugar no Grupo B, o Canadá perdeu o direito de continuar jogando em seu território nas fases de mata-mata.

A vitória sobre a África do Sul foi em Los Angeles e o time enfrentará o Marrocos em Houston (Estados Unidos), no sábado (4), às 14h (horário de Brasília). Um duelo que ocorreu na Copa do Qatar em 2022: na ocasião, Marrocos venceu por 2 a 1, mas de lá para cá, as seleções mudaram bastante suas formações originais.

Jogos

  • 4 de julho – Canadá x Marrocos – Houston (Estados Unidos) – 14h
  • 5 de julho – México x Inglaterra – Azteca (México) – 21h
  • 6 de julho – Estados Unidos x Bélgica – Seattle (Estados Unidos) – 21h
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 16 minutos

Endrick cita papo com veteranos e confiança em Ancelotti: iluminado

Atacante desconversa sobre titularidade contra a Noruega no domingo
Esportes Há 6 horas

Brasileiros têm dia ruim em Wimbledon e caem nas duplas masculinas

Sexta tem estreia de Luisa Stefani e João Fonseca na terceira rodada
Esportes Há 7 horas

Debaixo de muito calor, Brasil segue preparação para encarar Noruega

Treino desta quinta iniciou debaixo de 34ºC e sensação de quase 40ºC
Esportes Há 15 horas

Espanha e Áustria; Portugal e Croácia; Suíça e Argélia jogam hoje

Confrontos definirão mais três classificados às oitavas de final
Esportes Há 24 horas

Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas

Após levarem gol aos 6 minutos, europeus viraram na etapa final

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 17°
10° Sensação
2.63 km/h Vento
96% Umidade
100% (19.15mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
10°
Sábado
14°
Domingo
19°
Segunda
13°
Terça
13°
Últimas notícias
Esportes Há 11 minutos

Três países que sediam a Copa de 2026 seguem na disputa
Senado Federal Há 11 minutos

Senado garante R$ 266,5 milhões para ações contra desastres naturais em MG
Esportes Há 11 minutos

Endrick cita papo com veteranos e confiança em Ancelotti: iluminado
Câmara Há 46 minutos

Comissão aprova projeto para incentivar infraestrutura digital e soberania nacional
Saúde Há 46 minutos

Estado entrega nova UTI no Hospital Governador Celso Ramos e alcança a maior expansão de terapia intensiva da história

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 5,95 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,061,68 +0,27%
Ibovespa
172,787,63 pts 0.64%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias