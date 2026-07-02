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Após 29 anos, agência transfusional do Hemosc no Hospital Infantil Joana de Gusmão é reinagurada

Foto: Comunicação/HemoscO Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarin (Hemosc), realizou ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/07/2026 às 23h45
Após 29 anos, agência transfusional do Hemosc no Hospital Infantil Joana de Gusmão é reinagurada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Comunicação/Hemosc

O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarin (Hemosc), realizou nesta quinta-feira, 2, a reinauguração da Agência Transfusional do Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianópolis. A unidade de atendimento trocou de local, com o objetivo de adequar a estrutura às necessidades assistenciais e qualificar ainda mais os serviços prestados à população.

A agência teve uma grande reforma em 1997 e o espaço não comportava mais as necessidades. Com essa mudança, o local praticamente dobrou de tamanho e agora tem mais de 66 metros quadrados com investimento de R$ 340 mil. O antigo espaço será utilizado para à ampliação da unidade de queimados, que deverá iniciar a reforma e ampliação ainda neste mês, contribuindo para a reorganização dos fluxos assistenciais do hospital.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, ressalta o compromisso do Governo do Estado, sob a gestão do governador Jorginho Mello, com o fortalecimento da rede de saúde. “Estamos trabalhando continuamente para aprimorar a infraestrutura da saúde em Santa Catarina, garantindo melhores condições para os profissionais e mais qualidade e segurança no atendimento à população. A realocação da agência transfusional reforça esse compromisso com a eficiência e a segurança assistencial, além de contribuir com a ampliação da unidade de queimados”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Agência Transfusional realiza exames de pacientes, testes pré-transfusionais e a seleção de hemocomponentes destinados aos pacientes do Hospital Infantil e do Hospital Nereu Ramos. Entre 2025 e 2026, o serviço registrou um aumento de 20% no volume de exames e transfusões, refletindo a crescente demanda e a importância da estrutura dentro da rede hospitalar.

“Essa mudança garante melhores condições de trabalho para as equipes e mais segurança no atendimento aos pacientes que dependem diariamente das transfusões. A iniciativa reforça o compromisso do Hemosc com a qualidade transfusional e a melhoria contínua dos serviços prestados à população catarinense”, destaca a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Hemosc, serviço da Secretaria de Estado da Saúde e gerido pela organização social Fahece, é responsável por aproximadamente 98% do sangue coletado e distribuído em Santa Catarina.

Com informações: Comunicação Hemosc

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
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