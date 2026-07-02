Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Saúde promove 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) realizará nos dias 6 e 7 de julho de 2026, em São José, o 3º Fórum ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/07/2026 às 16h46
Secretaria da Saúde promove 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação /SES

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) realizará nos dias 6 e 7 de julho de 2026, em São José, o 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde. O evento reunirá gestores, autoridades, supervisores e coordenadores de Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde de diferentes regiões do estado, consolidando-se como um importante espaço de diálogo, integração e fortalecimento das residências em saúde.

Dando continuidade à trajetória iniciada nas edições anteriores, o Fórum tem como objetivo promover a troca de experiências, a reflexão crítica sobre os desafios da formação em serviço e a construção coletiva de estratégias para o aprimoramento dos programas de residência médica e em área profissional da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro é organizado pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), e ocorrerá na AEMFLO/CDL, Rua Vidal Procópio Lohn, nº 91 – Distrito Industrial, em São José, na Grande Florianópolis. A programação contemplará temas centrais para o presente e o futuro das residências em saúde no Brasil. Entre os destaques estão as discussões sobre o papel das residências no aprimoramento da qualidade da assistência à saúde, as diretrizes da Política Nacional de Residências em Saúde, a comunicação não violenta como estratégia para redução de conflitos nos cenários de prática, a integração da pesquisa à formação em saúde e os aspectos éticos e jurídicos relacionados ao assédio moral nos programas de residência.

O evento também promoverá debates sobre inclusão de pessoas com deficiência nas residências em saúde, currículo orientado por competências, saúde mental dos residentes e trabalhadores da saúde, além dos impactos, potencialidades e desafios da inteligência artificial nos processos de formação profissional. A participação de especialistas, representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, docentes, gestores e lideranças nacionais contribuirá para ampliar as reflexões e fortalecer a cooperação entre os diferentes programas e instituições.

Atualmente, os programas de residência vinculados à SES/SC representam uma das mais relevantes estratégias de formação em saúde do estado, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais qualificados, comprometidos com os princípios do SUS e preparados para responder às necessidades da população catarinense.

Reconhecido como um espaço de construção colaborativa, o Fórum reafirma o compromisso da SES/SC com a excelência da formação em saúde, o fortalecimento da educação permanente e a valorização das residências como estratégia fundamental para a qualificação da atenção à saúde e para o desenvolvimento do sistema de saúde catarinense.

A expectativa é que a terceira edição amplie ainda mais as oportunidades de diálogo, integração e cooperação entre os diversos atores envolvidos na formação em saúde, fortalecendo redes de colaboração e contribuindo para o aprimoramento contínuo das residências em Santa Catarina.

Programação do 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde:

  • 06 de julho de 2026

13h às 14h – Credenciamento

14h30 – Abertura do evento: MEC / MS / SES / CES / ESPSC

15h – Palestra: O PAPEL DA RESIDÊNCIA NO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Palestrante:  Rodrigo Alves Rodrigues  (Coordenador Geral de Residências em Saúde / Ministério da Educação – MEC)

15h45 às 16h – Intervalo

16h: Palestra: RESIDENCIAS EM SAÚDE NO BRASIL: CONSTRUÇÃO, DESAFIOS E FUTURO – Diretrizes da Política Nacional de Residências em Saúde

Palestrante:  Priscilla Azevedo Souza  (Coordenadora Geral de Residências em Saúde / Ministério da Saúde – MS)

17h00 – Palestra: COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: ESTRATÉGIAS PARA ABORDAGEM EFICAZ E REDUÇÃO DE CONFLITOS

Palestrante:  Fernanda Graudenz Muller  (Prof. Universidade Alto Vale do Itajaí)

18h – Coquetel de abertura do evento

  • 07 de julho de 2026

8h30 – Palestra: PESQUISA INTEGRADA À FORMAÇÃO EM SAÚDE – O PAPEL DAS RESIDÊNCIAS

Palestrante:  Katia Lin  (Prof. Universidade Federal de Santa Catarina)

9h30 – Palestra: RESPONSABILIDADE ÉTICA E JUDICIAL FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NAS RESIDÊNCIAS

Palestrante:  Mariah Martins  (Procuradora Jurídica CRM/SC)

10h15 – Coffee Break

10h30 – Mesa de debates: O DESAFIO DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – LEGISLAÇÃO E OUTRAS VERTENTES

Debatedores:

Caroline Persiano Costa Egídio  (Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos / advogada especialista em direito médico e legislações relacionadas à Educação em Saúde)

Carine Vendruscolo  (Professora Universidade do Estado de Santa Catarina)

Maria Regiane Trincaus  (Pró-reitora de apoio aos estudantes / Universidade Estadual do Centro Oeste – PR)

12h15 às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Palestra: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS PARA AS RESIDÊNCIAS – ENTRE PROMESSAS E PERIGOS

Palestrante:   Ana Graziela Alvarez  (Prof. Universidade Federal de Santa Catarina)

14h30 – Palestra: BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE – A RESIDÊNCIA COMO GATILHO

Palestrante:  Alexandre Ferreira Bello  (Prof. Universidade do Sul de Santa Catarina)

15h30 – Coffee Break

15h45 – Mesa de debates: CURRÍCULO ORIENTADO POR COMPETÊNCIAS NAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

Debatedores:

Aparecida de Cássia Rabetti  (Presidente CEREM /SC)

Edenice Reis da Silveira  (Coordenadora programa de Residência Multiprofissional em Gestão – ESP Florianópolis)

17h – Encerramento

Texto: Comunicação/ESPSC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 26 minutos

Pioneira no país, SC estrutura Linha de Cuidado para pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista

Foto: Arquivo / SecomGOVSCSanta Catarina é protagonista nacional nas políticas públicas voltadas às pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Tran...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

IBGE e Ministério da Saúde lançam Pesquisa Nacional de Saúde 2026

Dados serão fundamentais para orientar políticas públicas para o setor

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Santa Catarina reafirma referência nacional no cuidado a pessoas com Epidermólise Bolhosa

Foto: Jonata Rocha/SecomGOVSCSanta Catarina consolida referência e pioneirismo no país ao manter uma política estadual estruturada para a assistênc...

 (Foto: Jornal Província)
Saúde Pública Há 9 horas

Tenente Portela realiza hoje a 9ª Conferência Municipal da Saúde com foco no fortalecimento do SUS e na regulação do GERCON

Evento promovido pela Secretaria de Saúde e Conselho Municipal reúne comunidade, profissionais e lideranças nesta quinta-feira (2) para debater propostas e diretrizes para os próximos anos.
Saúde Há 10 horas

Cientistas da Fiocruz podem produzir vacina completa contra a malária

Estudo foi publicado na revista científica Nature

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 17°
12° Sensação
3.3 km/h Vento
97% Umidade
100% (15.09mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
11°
Sábado
15°
Domingo
20°
Segunda
15°
Terça
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Portabilidade de crédito reduz endividamento de brasileiros
Política Há 20 minutos

“Brasil não vai abandonar a mesa”, diz ministro sobre taxação dos EUA
Saúde Há 20 minutos

Pioneira no país, SC estrutura Linha de Cuidado para pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista
Senado Federal Há 20 minutos

Sancionada autorização para uso do Funpen na capacitação de servidores
Tecnologia Há 54 minutos

Pagamentos internacionais impulsionam empresas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,05%
Euro
R$ 5,95 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,242,84 +1,93%
Ibovespa
172,787,63 pts 0.64%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias