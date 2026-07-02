Secretaria da Saúde promove 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde

Foto: Divulgação /SES

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) realizará nos dias 6 e 7 de julho de 2026, em São José, o 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde. O evento reunirá gestores, autoridades, supervisores e coordenadores de Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde de diferentes regiões do estado, consolidando-se como um importante espaço de diálogo, integração e fortalecimento das residências em saúde.

Dando continuidade à trajetória iniciada nas edições anteriores, o Fórum tem como objetivo promover a troca de experiências, a reflexão crítica sobre os desafios da formação em serviço e a construção coletiva de estratégias para o aprimoramento dos programas de residência médica e em área profissional da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro é organizado pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), e ocorrerá na AEMFLO/CDL, Rua Vidal Procópio Lohn, nº 91 – Distrito Industrial, em São José, na Grande Florianópolis. A programação contemplará temas centrais para o presente e o futuro das residências em saúde no Brasil. Entre os destaques estão as discussões sobre o papel das residências no aprimoramento da qualidade da assistência à saúde, as diretrizes da Política Nacional de Residências em Saúde, a comunicação não violenta como estratégia para redução de conflitos nos cenários de prática, a integração da pesquisa à formação em saúde e os aspectos éticos e jurídicos relacionados ao assédio moral nos programas de residência.

O evento também promoverá debates sobre inclusão de pessoas com deficiência nas residências em saúde, currículo orientado por competências, saúde mental dos residentes e trabalhadores da saúde, além dos impactos, potencialidades e desafios da inteligência artificial nos processos de formação profissional. A participação de especialistas, representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, docentes, gestores e lideranças nacionais contribuirá para ampliar as reflexões e fortalecer a cooperação entre os diferentes programas e instituições.

Atualmente, os programas de residência vinculados à SES/SC representam uma das mais relevantes estratégias de formação em saúde do estado, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais qualificados, comprometidos com os princípios do SUS e preparados para responder às necessidades da população catarinense.

Reconhecido como um espaço de construção colaborativa, o Fórum reafirma o compromisso da SES/SC com a excelência da formação em saúde, o fortalecimento da educação permanente e a valorização das residências como estratégia fundamental para a qualificação da atenção à saúde e para o desenvolvimento do sistema de saúde catarinense.

A expectativa é que a terceira edição amplie ainda mais as oportunidades de diálogo, integração e cooperação entre os diversos atores envolvidos na formação em saúde, fortalecendo redes de colaboração e contribuindo para o aprimoramento contínuo das residências em Santa Catarina.

Programação do 3º Fórum Estadual de Residências em Saúde:

06 de julho de 2026

13h às 14h – Credenciamento

14h30 – Abertura do evento: MEC / MS / SES / CES / ESPSC

15h – Palestra: O PAPEL DA RESIDÊNCIA NO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Palestrante: Rodrigo Alves Rodrigues (Coordenador Geral de Residências em Saúde / Ministério da Educação – MEC)

15h45 às 16h – Intervalo

16h: Palestra: RESIDENCIAS EM SAÚDE NO BRASIL: CONSTRUÇÃO, DESAFIOS E FUTURO – Diretrizes da Política Nacional de Residências em Saúde

Palestrante: Priscilla Azevedo Souza (Coordenadora Geral de Residências em Saúde / Ministério da Saúde – MS)

17h00 – Palestra: COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: ESTRATÉGIAS PARA ABORDAGEM EFICAZ E REDUÇÃO DE CONFLITOS

Palestrante: Fernanda Graudenz Muller (Prof. Universidade Alto Vale do Itajaí)

18h – Coquetel de abertura do evento

07 de julho de 2026

8h30 – Palestra: PESQUISA INTEGRADA À FORMAÇÃO EM SAÚDE – O PAPEL DAS RESIDÊNCIAS

Palestrante: Katia Lin (Prof. Universidade Federal de Santa Catarina)

9h30 – Palestra: RESPONSABILIDADE ÉTICA E JUDICIAL FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NAS RESIDÊNCIAS

Palestrante: Mariah Martins (Procuradora Jurídica CRM/SC)

10h15 – Coffee Break

10h30 – Mesa de debates: O DESAFIO DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – LEGISLAÇÃO E OUTRAS VERTENTES

Debatedores:

Caroline Persiano Costa Egídio (Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos / advogada especialista em direito médico e legislações relacionadas à Educação em Saúde)

Carine Vendruscolo (Professora Universidade do Estado de Santa Catarina)

Maria Regiane Trincaus (Pró-reitora de apoio aos estudantes / Universidade Estadual do Centro Oeste – PR)

12h15 às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Palestra: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS PARA AS RESIDÊNCIAS – ENTRE PROMESSAS E PERIGOS

Palestrante: Ana Graziela Alvarez (Prof. Universidade Federal de Santa Catarina)

14h30 – Palestra: BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DA SAÚDE – A RESIDÊNCIA COMO GATILHO

Palestrante: Alexandre Ferreira Bello (Prof. Universidade do Sul de Santa Catarina)

15h30 – Coffee Break

15h45 – Mesa de debates: CURRÍCULO ORIENTADO POR COMPETÊNCIAS NAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE

Debatedores:

Aparecida de Cássia Rabetti (Presidente CEREM /SC)

Edenice Reis da Silveira (Coordenadora programa de Residência Multiprofissional em Gestão – ESP Florianópolis)

17h – Encerramento

Texto: Comunicação/ESPSC