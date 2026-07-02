Estado entrega nova UTI no Hospital Governador Celso Ramos e alcança a maior expansão de terapia intensiva da história

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O Governo de Santa Catarina alcançou um feito histórico na saúde pública com a entrega da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, nesta quinta-feira, 2. Com a ampliação de 14 leitos na unidade, o Estado ultrapassa 300 novos leitos de terapia intensiva implantados desde 2023, consolidando a maior expansão da história de Santa Catarina.

“Esse é um momento histórico para a saúde de Santa Catarina, para a Grande Florianópolis e para o Hospital Governador Celso Ramos. Essa entrega marca a maior expansão de leitos de UTI da história catarinense. É um pedido do governador Jorginho Mello ampliar a rede para suprir as necessidades atuais, mas também pensar no futuro do estado. Hoje, alcançamos mais de 300 novos leitos, o que é essencial para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao atendimento perto de onde moram”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Além dos 14 novos leitos do HGCR, o Estado entregou recentemente outros 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, e mais quatro no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. A expectativa é que, ainda em 2026, sejam abertos cerca de 50 novos leitos em diferentes regiões, garantindo maior resposta em períodos de alta demanda e realização de cirurgias de alta complexidade.

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Assistência em terapia intensiva cresce no Hospital Governador Celso Ramos

Com recursos estaduais de R$ 7 milhões, o Hospital Governador Celso Ramos ampliou sua capacidade de 20 para 34 leitos de UTI. A nova estrutura será ativada de forma gradativa a partir deste mês, reforçando a assistência a pacientes graves e a rede estadual de saúde.

Implantada no sexto andar, a ala conta com mobiliário moderno e tecnologia de ponta para o suporte a pacientes em estado crítico. As melhorias envolveram a ampliação física, aquisição de ventiladores pulmonares e camas elétricas, além da instalação de climatização central, readequação das redes elétrica e lógica, e renovação de pisos, forros e pintura.

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Com um aumento de 70% na oferta, a unidade fortalece significativamente a rede hospitalar de Santa Catarina. O espaço conta com 12 leitos gerais e dois de isolamento, além de posto de enfermagem, áreas de prescrição, expurgo, vestiários, sala de descanso para os profissionais, copa, sala de acolhimento para familiares, sala de coordenação e área para guarda de materiais.

“Essa entrega ocorre em um momento importante, de aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, quando a demanda por leitos de UTI é maior. Os novos leitos dão mais vazão às demandas assistenciais e melhoram o fluxo de atendimento. São investimentos do Estado que transformam estruturalmente um hospital que, por décadas, não recebia grandes reformas”, salientou a diretora do Hospital Governador Celso Ramos, Thayse Rosa.

A expansão do setor otimiza o fluxo de atendimento para casos de alta complexidade, com foco especial nas áreas de Neurologia, Neurocirurgia e Traumato-Ortopedia. O espaço foi planejado para oferecer mais segurança e conforto aos pacientes de alto risco, garantindo também melhores condições de trabalho às equipes multiprofissionais, contribuindo para diagnósticos mais ágeis e tratamentos mais eficazes.

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Victória Lopes

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