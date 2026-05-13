Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em possível segundo turno

Levantamento divulgado pela Quaest mostra os dois candidatos tecnicamente empatados na corrida presidencial.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1
13/05/2026 às 09h52 Atualizada em 13/05/2026 às 10h21
Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro em possível segundo turno
(Foto: TRE)

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (13) pela empresa Quaest revelou um cenário equilibrado em uma eventual disputa de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL.

No levantamento mais recente, Lula aparece numericamente à frente, com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 41%. A diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, configurando empate técnico.

Na sondagem anterior, realizada em abril, o senador aparecia na liderança. Já em março, ambos registravam 41%. Em dezembro do ano passado, Lula possuía vantagem de dez pontos, diferença que foi diminuindo gradualmente nos meses seguintes.

Além desse cenário, a Quaest também simulou disputas entre Lula e outros nomes cotados para a eleição presidencial, entre eles Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

No confronto com Zema, Lula alcança 44% contra 37% do governador mineiro. Já diante de Caiado, o petista aparece com 44%, enquanto o adversário registra 35%. Contra Renan Santos, a diferença é maior: 45% a 28%.

Entre os eleitores considerados independentes — aqueles que não se identificam politicamente com direita, esquerda, lulismo ou bolsonarismo — o cenário também é dividido. Segundo a pesquisa, 35% afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio. Outros 31% disseram preferir o senador, enquanto 29% apoiariam a reeleição do atual presidente.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03598/2026.

A pesquisa também avaliou a percepção sobre o governo federal. O índice de desaprovação da gestão Lula caiu de 52% para 49%, enquanto a aprovação subiu de 43% para 46%. Já a avaliação negativa do governo recuou de 42% para 39%, enquanto a positiva avançou de 31% para 34%.

Outro tema analisado foi o programa Desenrola 2.0, lançado recentemente pelo governo federal para renegociação de dívidas. Metade dos entrevistados considerou a iniciativa positiva para auxiliar famílias endividadas, e 48% acreditam que o programa poderá ajudar significativamente quem enfrenta dificuldades financeiras.

Sobre a permanência de Lula no poder após o atual mandato, 55% disseram que o presidente não deveria continuar no cargo em um novo período, enquanto 41% defendem a continuidade da gestão.

No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 33%. Os demais candidatos ficaram abaixo dos 5%, incluindo Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos com 4%.

A pesquisa apontou ainda que 63% dos entrevistados afirmam já ter uma decisão definitiva sobre o voto, enquanto 37% admitem a possibilidade de mudar de escolha até a eleição.

Quando questionados sobre o futuro político do país, 53% afirmaram acreditar que o Brasil segue na direção errada, enquanto 38% consideram que o país está no caminho correto.

Em relação aos temores políticos, 44% disseram ter mais receio de um retorno da família Bolsonaro ao poder. Já 42% afirmaram considerar pior a possibilidade de reeleição de Lula. Outros 7% responderam que têm preocupação com ambos os cenários.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Agência Brasil)
Eleições Há 1 dia

Inscrições abertas para mesários voluntários nas eleições de 2026

Interessados podem se cadastrar online; função inclui apoio na organização das seções eleitorais e acompanhamento do processo de votação

 (Foto: Divulgação / TRE-RS)
Prazo Final Há 1 semana

Prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral termina nesta quarta-feira (6)

Cadastro será suspenso a partir do dia seguinte para organização do processo eleitoral de 2026, limitando novos atendimentos.

 Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL). (Foto: Gustavo Chagas / G1 e Celso Bender / Agência ALRS)
Cenário Eleitoral Há 2 semanas

Levantamento aponta equilíbrio na disputa pelo governo do RS

Pesquisa indica empate técnico entre principais pré-candidatos e alto índice de indecisos.

 Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Eleições 2026 Há 2 semanas

Prazo para regularizar o título de eleitor para votar em 2026 termina no dia 6 de maio

Eleitores podem regularizar o título pela internet até o dia 6 de maio

 (Foto: Arquivo Pessoal / Rodrigo Ipê)
Cenário Político Há 3 semanas

Vice-prefeito de Três Passos projeta candidatura ao Legislativo gaúcho

Anúncio ocorreu durante a 18ª FEICAP e confirma novo nome na disputa por vaga na Assembleia

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.37 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Sociedade Há 24 minutos

Hospitais São Luiz têm o melhor pronto-socorro de SP
Senado Federal Há 24 minutos

Selo de reconhecimento para terapias alternativas vai à Câmara
Educação Há 24 minutos

Desenrola: renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta-feira
Câmara Há 25 minutos

Projeto destina recursos para financiamento agrícola de famílias de baixa renda
Tecnologia Há 1 hora

Green Building Initiative Anuncia Saída da CEO Vicki Worden

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 +0,40%
Euro
R$ 5,75 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,343,29 -1,74%
Ibovespa
180,217,45 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias