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Tenente Portela realiza hoje a 9ª Conferência Municipal da Saúde com foco no fortalecimento do SUS e na regulação do GERCON

Evento promovido pela Secretaria de Saúde e Conselho Municipal reúne comunidade, profissionais e lideranças nesta quinta-feira (2) para debater propostas e diretrizes para os próximos anos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
02/07/2026 às 09h18
Tenente Portela realiza hoje a 9ª Conferência Municipal da Saúde com foco no fortalecimento do SUS e na regulação do GERCON
(Foto: Jornal Província)

Acontece hoje, quinta-feira, 2 de julho de 2026, a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Tenente Portela. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o encontro se consolida como um dos espaços mais democráticos e importantes para o planejamento das políticas públicas locais, abrindo as portas para a participação ativa de toda a comunidade portelense.

Com o tema central “SUS, Democracia e Soberania: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”, a conferência deste ano traz uma pauta de grande relevância técnica e social: “Qualidade e garantia de acesso ao SUS: entendendo a regulação GERCON”. O objetivo principal é explicar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Consultas (GERCON), aproximando cidadãos e profissionais da saúde dos mecanismos de regulação que intermedeiam o acesso a consultas especializadas e exames no Sistema Único de Saúde (SUS).

Programação e local do encontro

As atividades começaram logo no início da manhã, com a abertura oficial agendada para as 7h30, e a programação se estende até as 11h30. O evento é realizado no Centro Cultural de Tenente Portela, espaço escolhido para receber a ampla assembleia de cidadãos, lideranças locais, prestadores de serviços e trabalhadores da área da saúde.

Construção democrática da saúde coletiva

A organização reforça que a Conferência Municipal é o momento em que a população tem voz ativa na avaliação das ações de saúde em andamento e na definição das diretrizes que orientarão as metas plurianuais do município. Por meio de grupos de discussão e plenárias, os participantes poderão formular e aprovar propostas que servirão de base para os investimentos e as estratégias da administração pública nos próximos anos.

(Fotos: Jornal Província)

 

 

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